O que há por trás da verdadeira saúde?

O que influencia grandemente a saúde permeia sedentarismo, segurança alimentar, redes de apoio, estruturação familiar e social, acesso ao sistema de saúde Crédito: Shutterstock

Nas redes sociais, todos os dias recebemos uma enxurrada de informações visuais sobre estilo de vida. Pessoas bem-sucedidas dizendo como conquistaram saúde e vigor enquanto seguram alguma embalagem de um produto milagroso em suas férias nas Maldivas. Garantem que não manipulam as fotos, mas a verdade é que manipulam os corpos buscando um padrão irreal. Manipulam seus influenciados com um conceito equivocado de saúde. Ganho de saúde costuma ir por outro caminho.

Estilo de vida e hábitos em saúde não passam por abdome definido, jejum intermitente, manipulados caríssimos, dietas mirabolantes e cintas modeladoras. O que influencia grandemente a saúde permeia sedentarismo, segurança alimentar, redes de apoio, estruturação familiar e social, acesso ao sistema de saúde.

É extremamente desleal ver que os influenciadores digitais vendem saúde tendo horas do dia disponíveis para atividades físicas com acompanhamento personalizado, enquanto seus filhos estão com a babá. Tendo ao seu dispor uma equipe inteira que esculpe corpos, dormem bastante tranquilos quando sua preocupação maior é o engajamento de seu último vídeo mostrando a evolução da recuperação da rinoplastia.

Assim como em outros aspectos da atualidade, tratamos de assuntos de saúde com superficialidade, sem entender o que há por trás dos hábitos de vida daquele indivíduo. O maior influencer em saúde é verdadeiramente a desigualdade social, e dificilmente poderíamos garantir saúde a quem sustenta uma casa com trabalhos informais, sem saneamento básico, em área de risco, tendo que escolher qual filho receberá a alimentação naquele dia. O “trabalhe enquanto eles dormem” já é algo corriqueiro e garante a sobrevida e não o sucesso. Não será a água com limão após o momento de gratidão acordando de madrugada que trará saúde, infelizmente.