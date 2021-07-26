Gengibre: a planta da digestão; veja os benefícios

Seja qual for a forma de extrair seus benefícios, através da ingestão junto aos alimentos, uso tópico com óleos diluídos ou pomadas, cápsulas ou chás, é possível notar os efeitos no corpo Crédito: Freepik

O gengibre é uma planta herbácea amplamente utilizada no mundo e a parte mais comum de uso é seu rizoma, que é um caule duro, grosso e subterrâneo. Não é uma planta nativa do Brasil e no Espírito Santo há um dos principais locais de cultivo do país, devido às suas condições ideais de clima e solo.

Seu uso abrange a culinária com seu sabor picante, a medicina natural tradicional, com chás devido a sua natureza morna, e a medicina natural contemporânea descobrindo os benefícios dos seus mais de 115 componentes estudados, como o gingerol.

Seja qual for a forma de extrair seus benefícios, através da ingestão junto aos alimentos, uso tópico com óleos diluídos ou pomadas, cápsulas ou chás, é possível notar os efeitos no corpo. Enumeram-se as vantagens especialmente para as queixas digestivas, como gastrite, náuseas, vômitos, azia, gases intestinais e digestão lenta.

Além dos efeitos sobre o funcionamento digestivo do corpo, há um efeito termogênico, que aumenta a produção de calor no organismo. Esse fenômeno induzido pelo gengibre pode aumentar em até 5% o gasto calórico do corpo e ajuda a ter mais ânimo para atividades físicas. O ganho principal nesse quesito está no aumento da capacidade de equilibrar a própria temperatura interna do corpo com a do meio ambiente. E equilíbrio e adaptabilidade são bons sinais de saúde, explicitamente exemplificados no benefício do gengibre em regular a pressão arterial.

Um corpo que digere melhor tem uma melhor transformação dos alimentos e se consegue regular-se e adaptar melhor sua temperatura, ocorrendo um melhor funcionamento. Isso interfere diretamente na nossa capacidade de enfrentar doenças como resfriados, por exemplo.

O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e seu composto tem capacidade de modular linfócitos T e diminuir níveis de Cox-2. Além disso, ajuda no controle da diabetes como observado em um estudo de 2015, em que a suplementação de gengibre reduziu o açúcar no sangue em jejum em 12% e melhorou o controle de açúcar no sangue a longo prazo em 10%.