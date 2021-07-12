Benefícios das áreas azuis ao ar livre para a saúde

Pesquisadores do Reino Unido puderam analisar que a saúde mental era melhor nos anos que esses indivíduos viveram pelo menos 5 quilômetros da costa Crédito: Fernando Madeira

Morar em um estado rico em natureza como o Espírito Santo é uma oportunidade, e essa oportunidade inclui benefícios à saúde. É sabido que ambientes naturais ao ar livre podem ajudar a reduzir o estresse, promover a atividade física e relações sociais e potencialmente melhorar a saúde e o bem-estar humanos. As políticas em saúde nesse âmbito reúnem profissionais do urbanismo e da saúde para favorecer os espaços, ainda que de forma artificial.

Estudos mostram que a presença de ambientes naturais em ambientes urbanos, particularmente espaços verdes (árvores, grama, florestas, parques, etc), foram associados com uma redução dos níveis de poluição atmosférica e sonora, além de regular temperaturas nas cidades, o que pode levar a uma redução dos impactos desses fatores ambientais em nossa saúde.

É possível enumerar com facilidade os benefícios dos espaços verdes ao livre, mas a integração destes com os espaços azuis potencializa grandemente as vantagens em saúde. Os espaços azuis incluem lagos, rios, mar e as vantagens acontecem estando dentro ou próximo da água, de forma que desfrutamos ao ver, ouvir ou de outra forma sentir a água.

Acompanhando pessoas ao longo de 18 anos, pesquisadores do Reino Unido puderam analisar que a saúde mental era melhor nos anos que esses indivíduos viveram pelo menos 5 quilômetros da costa. Viver a menos de 2 quilômetros do mar parece trazer mais satisfação com a vida do que morar a mais de 5 quilômetros. Há maior probabilidade de um estilo de vida menos sedentário e os níveis de atividade física vão de adequados a altos em regiões oceânicas ou de água doce.

Ainda não há evidências fortes o suficientes para associar diminuição nos índices de obesidade e do risco cardiovascular de quem desfruta dos espaços azuis, mas é perceptível uma maior preocupação a nível estético pela maior exposição dos corpos em regiões litorâneas, por exemplo. Estas também são ricas em modalidades de esportes há grande incentivo à atividade física.