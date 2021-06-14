Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde e bem-estar

O poder do diagnóstico

Quando um paciente busca um profissional de saúde para suas queixas, ele quer dar um nome, quer ser entendido e aceito

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 02:00

Públicado em 

14 jun 2021 às 02:00
Adrieli Borsoe

Colunista

Adrieli Borsoe

consulta médica
É preciso um diagnóstico para conseguir auxílios sociais, para comprovar comorbidades e garantir vacinas. Crédito: consulta médica
A palavra diagnóstico se origina do grego diagnosis, e remete a ações de reconhecer, discernir, distinguir, separar. Quando um paciente busca um profissional de saúde para suas queixas, ele quer dar um nome, quer ser entendido e aceito. Quer que sua experiência com a doença seja reconhecida e diferenciada e ter um nome tem um grande significado social. Remete a controle – ainda que falso – e à justificativa para aquele estado.
Não saber chega a ser pior do que não ter cura. A percepção particular da doença se origina nas representações sociais, apontando para o caráter coletivo dessa experiência. É preciso um diagnóstico para conseguir auxílios sociais, para comprovar comorbidades e garantir vacinas. Não importa qual será o tratamento, se existe tratamento ou qual o prognóstico. Só importa dar um nome.
Como se para cada incômodo, dor ou disfunção correspondesse um sintoma e cada sintoma correspondesse uma categoria diagnóstica, cada diagnóstico a uma carência e, portanto, um tratamento. Quando chamamos a doença de objeto natural, coisificamos a pessoa que sente, excluindo-a de ser o centro para onde se dirige a atenção em saúde.
As doenças são multicausais e isso já se sabe há muito tempo. Apesar de tão antigas as reflexões sobre, ainda há uma forte tendência a buscar uma localização exata de anomalias no corpo trazendo uma resposta biológica desse caráter patológico. Se a lesão está mapeada, é possível reduzir as milhares de causas possíveis a uma única linear, mecânica e simplificada.
É assim que se trata uma ressonância magnética, por exemplo. E a hérnia encontrada estará lá, circulada a caneta. O indivíduo que chega com a queixa, extremamente complexo, entremeado numa teia de acontecimentos emocionais, sociais e hábitos de vida, é reduzido a uma representação de imagem estática. Entretanto, agora ele tem uma doença e um código com letra e número para chamar de seus.
O overdiagnosis, ou sobrediagnóstico, é um fenômeno em que é feito um diagnóstico de uma "doença" que nunca causará sintomas ou morte durante a vida normalmente esperada de um paciente. O sobrediagnóstico é um efeito colateral do rastreamento das formas iniciais da doença. É por causa deste fenômeno que alguns pacientes recebem tratamentos desnecessários para situações irrelevantes.
É uma veneração a biopolítica e a autoridade em saúde. É um culto às certezas e ao reducionismo em saúde. Um diagnóstico em saúde é importante para direcionamento de condutas, mas não pode ser algo fechado, pois é humano ser dinâmico e o dinamismo dita as oscilações entre saúde e doença. O olhar mais terno sobre o sujeito é a chave para entendê-lo na maior subjetividade clínica e assim promover saúde.

Veja Também

Dor lombar: entenda o mal-estar e saiba como evitar a crise

Gestantes ainda são consideradas grupo de risco na pandemia

A importância da funcionalidade diante das condições de saúde

Adrieli Borsoe

É Fisioterapeuta, acupunturista e especialista em avaliação e tratamento de dor crônica pela USP. Entende a saúde como um estado de equilíbrio para lidar com as adversidades da vida de forma mais harmônica

Tópicos Relacionados

Saúde Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista bêbado foge de blitz da polícia e capota carro com esposa e filho de 2 anos em Cariacica
Imagem de destaque
O 'sonho mexicano': americanas se mudam para o país vizinho para viver com maridos deportados
Imagem de destaque
Motorista é flagrado pela PRF a 166 km/h na BR-101 em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados