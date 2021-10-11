Movimente o corpo e acalme a mente

Pensamentos sem freios muitas vezes surgem de inseguranças e necessidade de antecipar situações para ter controle, imaginação e lembranças Crédito: PORNSAWAN/ Freepik

Com que frequência somos inundados de pensamentos repetitivos, obsessivos, ruminativos? Será que estamos usando a mente de forma incorreta ou é ela que está nos usando? Quando pensamos de forma desenfreada vamos à exaustão, e na maioria das vezes não chegamos a lugar algum.

Pensamentos sem freios muitas vezes surgem de inseguranças e necessidade de antecipar situações para ter controle, imaginação e lembranças. Geralmente são pensamentos pouco funcionais, ou seja, nada produtivos e com enorme gasto energético. É possível cortar a improdutividade da mente quando criamos uma relação melhor com a nossa energia, esvaziando e desacelerando, agindo de maneira sábia.

Uma das maneiras eficientes de acalmar a mente é movimentando o corpo. As conexões entre a mente e o corpo permeiam o intangível do palpável, o fluido do mais concreto. Além disso, quando estamos em movimento, circulamos as energias, sacudimos a poeira, eliminamos estagnações. Há a liberação de serotonina e dopamina, que promovem sensações de prazer e bem-estar, ajudando a controlar melhor as emoções.

Outra forma de cultivar tranquilidade é nomear que emoção está experimentando. Externar o que está sentindo, de forma escrita, em voz alta, em desenhos ou qualquer tipo de arte e forma de expressão é muito importante para não internalizar na mente. Quando o barulho dentro é muito alto, não aproveitamos o que está fora e se não explodimos, implodimos.