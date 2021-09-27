O cansaço segundo a medicina tradicional chinesa

Cansado, cansaço, exausto, trabalho Crédito: Mohamed Hassan / Pixabay

No ranking de queixas mais comuns que aparecem em um consultório na atualidade, está a indisposição. Pessoas cansadas fisicamente e mentalmente experimentam o esgotamento de diversas formas. A medicina tradicional chinesa, com seu olhar diferenciado para a saúde, entende essa falta de disposição como um distúrbio energético.

É sempre importante entender de onde vem o problema. A raiz, no caso, muitas vezes vem de dentro. Enquanto ocidentais, procuramos formas de encarar as doenças como se elas nos acometessem. Este erro acontece, pois muitas vezes colocamos a passividade em evidência, sendo que deveríamos nos encarar como agentes ativos da nossa própria saúde. A doença que nos infecta vindo de fora só terá o poder de se desenvolver se nosso sistema interno não estiver coeso e, se isso ocorrer, o funcionamento do corpo também estará prejudicado.

Entendendo que a origem do problema pode estar nesses sistemas internos, basta aprofundar um pouco em questões de hábitos de vida para concluir que se um corpo que nunca se movimenta for solicitado aos mínimos esforços, se cansará rapidamente. Ou ainda, um corpo que não está bem nutrido não terá energia para desempenhar as atividades diárias. Por fim, um corpo que está sofrendo estresse extremo terá grande desgaste culminando em exaustão.

O que a medicina tradicional chinesa faz é olhar para este sujeito, entender como ele se movimenta, se alimenta, lida com suas emoções, divide seu lazer e trabalho, relaciona-se com outros sujeitos. A partir daí, sugerem-se medidas para ajudar o indivíduo no caminho para restaurar sua disposição.