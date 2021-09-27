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Bem-estar

O cansaço segundo a medicina tradicional chinesa

O método chinês entende essa falta de disposição como um distúrbio energético.

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 02:00

Públicado em 

27 set 2021 às 02:00
Adrieli Borsoe

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Adrieli Borsoe

Cansado, cansaço, exausto, trabalho
Cansado, cansaço, exausto, trabalho Crédito: Mohamed Hassan / Pixabay
No ranking de queixas mais comuns que aparecem em um consultório na atualidade, está a indisposição. Pessoas cansadas fisicamente e mentalmente experimentam o esgotamento de diversas formas. A medicina tradicional chinesa, com seu olhar diferenciado para a saúde, entende essa falta de disposição como um distúrbio energético.
É sempre importante entender de onde vem o problema. A raiz, no caso, muitas vezes vem de dentro. Enquanto ocidentais, procuramos formas de encarar as doenças como se elas nos acometessem. Este erro acontece, pois muitas vezes colocamos a passividade em evidência, sendo que deveríamos nos encarar como agentes ativos da nossa própria saúde. A doença que nos infecta vindo de fora só terá o poder de se desenvolver se nosso sistema interno não estiver coeso e, se isso ocorrer, o funcionamento do corpo também estará prejudicado.
Entendendo que a origem do problema pode estar nesses sistemas internos, basta aprofundar um pouco em questões de hábitos de vida para concluir que se um corpo que nunca se movimenta for solicitado aos mínimos esforços, se cansará rapidamente. Ou ainda, um corpo que não está bem nutrido não terá energia para desempenhar as atividades diárias. Por fim, um corpo que está sofrendo estresse extremo terá grande desgaste culminando em exaustão.

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O que a medicina tradicional chinesa faz é olhar para este sujeito, entender como ele se movimenta, se alimenta, lida com suas emoções, divide seu lazer e trabalho, relaciona-se com outros sujeitos. A partir daí, sugerem-se medidas para ajudar o indivíduo no caminho para restaurar sua disposição.
Tratam-se de encaminhamento para equipe profissional que irá orientá-lo em conjunto, mas também medidas para se reenergizar. Uma das orientações quando se está cansado é permitir-se descansar. Viver em um ambiente em que há extrema solicitação de atenção e energia e baixa recuperação é um desafio, mas basta olhar para dentro e iniciar mudanças para um dia com mais disposição.

Adrieli Borsoe

É Fisioterapeuta, acupunturista e especialista em avaliação e tratamento de dor crônica pela USP. Entende a saúde como um estado de equilíbrio para lidar com as adversidades da vida de forma mais harmônica

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