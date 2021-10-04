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Saúde e bem-estar

Indisposição matinal: o que a medicina chinesa tem a nos ensinar sobre isso?

Saiba como contornar a indisposição e ajustar o relógio biológico interno

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

04 out 2021 às 02:00
Adrieli Borsoe

Colunista

Adrieli Borsoe

Sono, preguiça, bocejar
Algumas pessoas encaram como normal o estado produtivo e agitado no período da noite e pela manhã muita sonolência Crédito: Pixabay
Em geral, quando paramos para observar a natureza, percebemos tudo que é vivo estando mais ativo durante o dia e buscando o recolhimento no período da noite. Nosso relógio interno tem o funcionamento perfeito, distribuído em horários para cada ação do corpo ter seu maior potencial e costuma ser influenciado pela luz.
Quando perdemos o estado de saúde, tendemos a perder esse funcionamento e tudo vira uma bagunça. Nosso ritmo circadiano, que regula nosso estado mental, comportamental e físico a cada 24 horas, perde sincronia e o equilíbrio yin/yang se desajusta.
Sob esse olhar da medicina chinesa, entendemos o Yang como a manhã, o calor, o movimento, a expansão, o céu; já o aspecto Yin engloba a noite, o frio, o repouso, o recolhimento, a terra.
Algumas pessoas encaram como normal o estado produtivo e agitado no período da noite e pela manhã muita sonolência, rigidez, lentidão. Não se deve normalizar a inversão do nosso ciclo circadiano, deve-se entender o que o corpo sinaliza e respeitar esses sinais.
Ter uma boa noite de sono, hidratar-se bem, escolher exercícios físicos no período da manhã, chás relaxantes antes de dormir e energizantes durante o dia, resgatar bons pensamentos ao acordar e desacelerar para adormecer são atitudes possíveis para contornar a indisposição e ajustar o relógio biológico interno.

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Adrieli Borsoe

É Fisioterapeuta, acupunturista e especialista em avaliação e tratamento de dor crônica pela USP. Entende a saúde como um estado de equilíbrio para lidar com as adversidades da vida de forma mais harmônica

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