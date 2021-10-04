Indisposição matinal: o que a medicina chinesa tem a nos ensinar sobre isso?

Algumas pessoas encaram como normal o estado produtivo e agitado no período da noite e pela manhã muita sonolência Crédito: Pixabay

Em geral, quando paramos para observar a natureza, percebemos tudo que é vivo estando mais ativo durante o dia e buscando o recolhimento no período da noite. Nosso relógio interno tem o funcionamento perfeito, distribuído em horários para cada ação do corpo ter seu maior potencial e costuma ser influenciado pela luz.

Quando perdemos o estado de saúde, tendemos a perder esse funcionamento e tudo vira uma bagunça. Nosso ritmo circadiano, que regula nosso estado mental, comportamental e físico a cada 24 horas, perde sincronia e o equilíbrio yin/yang se desajusta.

Sob esse olhar da medicina chinesa, entendemos o Yang como a manhã, o calor, o movimento, a expansão, o céu; já o aspecto Yin engloba a noite, o frio, o repouso, o recolhimento, a terra.

Algumas pessoas encaram como normal o estado produtivo e agitado no período da noite e pela manhã muita sonolência, rigidez, lentidão. Não se deve normalizar a inversão do nosso ciclo circadiano, deve-se entender o que o corpo sinaliza e respeitar esses sinais.