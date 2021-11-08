Distensão abdominal após as refeições

A má digestão é uma queixa muito comum na população em geral, e é perceptível a aversão a alguns alimentos e o acúmulo de gases no trato digestivo. Trata-se de uma combinação de fatores como maus hábitos alimentares, sedentarismo, tensão emocional, escolhas de alimentos de difícil digestão e mau funcionamento dos órgãos abdominais.

A medicina tradicional chinesa faz a observação de outros sinais e sintomas associados, uma vez que analisa o individuo integralmente. Acompanha a distensão abdominal queixas como cansaço, inchaço nos membros inferiores, face pálida, fraqueza nas pernas, abdome e pés frios, sono e falta de produtividade após o almoço perdurando até o meio da tarde. Em casos mais extremos e crônicos é notória a ptose ou prolapso de alguns órgãos, fenômeno conhecido como “queda” de estômago, útero, bexiga e reto, além da presença de varizes.

Para melhorar o funcionamento do corpo é preciso nutrir, transformar e movimentar Crédito: Goncalo Costa/ Freepik

Com frequência, pessoas que apresentam este tipo de queixa tem a cabeça bastante cheia de pensamentos, se preocupam com facilidade e o enfrentamento das situações diárias costuma ser problemático. Não querem digerir os sapos que engolem e com isso os alimentos permanecem parados no estômago e intestino delgado mais tempo que deveriam. Além disso, contam com baixa energética e não gostam de se movimentar, o que só piora o quadro. A escolha de alimentos pode dificultar o processo e os horários também devem ser regulados.