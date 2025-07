Tarifaço de Trump: governo do ES já esteve mais otimista com acordo

A alta cúpula do governo do Espírito Santo , um dos estados mais atingidos pela tarifa de 50% em cima das exportações brasileiras anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, já esteve mais otimista sobre a possibilidade de um acordo. Doze dias após a divulgação da carta pela Casa Branca e a onze do 1º de agosto, data marcada para o início da tarifação, muito barulho e nada de avanços concretos. "Está mais distante", avaliou, de maneira sucinta, um altíssimo integrante do governo capixaba.

Trata-se de uma situação que preocupa muito mais o Espírito Santo do que a média nacional, afinal, alguns dos principais vetores da economia capixaba têm forte relação comercial com os Estados Unidos. Estamos falando de aço, café, celulose, petróleo, mineração e indústria de rochas. São milhares de empregos, diretos e indiretos, em uma cadeia que movimenta boa parte do nosso PIB (Produto Interno Bruto). Vejamos o caso, por exemplo, da indústria de base, uma das mais fortes do Brasil. Siderurgia, mineração, celulose e petróleo são os maiores clientes do setor metalmecânico, uma pancada nessas indústrias terá enorme, e negativa, reverberação pelos meandros da economia capixaba. Caso a tarifa anunciada por Trump entre mesmo em vigor daqui a onze dias, a pancada vai ser bem dolorida por aqui.