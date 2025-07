Gigantes na disputa por gestão de fundo milionário do ES

Foram publicados, no final da tarde desta segunda-feira (21), os nomes das três gestoras selecionadas para a etapa final de escolha da companhia que será responsável pelo Fundo de Descarbonização do Espírito Santo. O negócio está entre BTG Pactual Asset Management, Régia Capital e Vinci Gestora de Recursos. As três apresentarão presencialmente as suas propostas, na próxima segunda-feira (28), na sede do Bandes, no Centro de Vitória.