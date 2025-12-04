Samarco confirma investimento bilionário no ES, mas adia anúncio oficial

Instalações da Samarco Mineração em Anchieta. Crédito: Fernando Madeira

O Conselho de Administração da Samarco aprovou, há poucos dias, o investimento de R$ 13,8 bilhões para levar a empresa a 100% da capacidade instalada até 2028 nas operações das minas de Mariana (MG), e 2029 nas pelotizadoras de Ubu, em Anchieta, Sul do Espírito Santo. O anúncio oficial seria feito em um evento, nesta quinta (04), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande chegou a ser convidado, mas por questões internas de agenda, foi adiado para o primeiro trimestre de 2026.

O projeto contempla a reativação das usinas de pelotização 1 e 2, em Ubu, a modernização do concentrador 1 e nova planta de filtragem, em Minas Gerais, que permitirá uma produção anual de cerca de 26 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro. O investimento, nas estruturas que ficam no Espírito Santo, será de cerca de R$ 3,5 bilhões.

Desde o final de 2015, logo após o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, que a Samarco não opera na plena capacidade. A companhia, sozinha, responde por uma parte relevante do PIB industrial capixaba.

