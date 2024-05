"O nosso hub não vai ter startups", afirma diretor do Senac-ES

Crédito: Carlos Alberto

O Inspira Mais, hub de inovação do comércio no Espírito Santo, começa a funcionar no segundo semestre deste ano na sede do Senac-ES, em Vitória. O objetivo principal vai ser formar os profissionais que o mercado tanto está precisando para fazer os negócios avançarem. "Nosso hub vai ser diferente, ele não vai ter startups, vai ser um centro de formação de profissionais para trabalharem com tecnologia e inovação. Está sendo todo montado para ter as trocas, entender as demandas e preparar o profissional", explicou o diretor do Senac-ES, Richardson Schmittel.

Há dois anos, quando Idalberto Moro assumiu o comando da Federação do Comércio do Espírito Santo, surgiu a ideia de se construir um hub de inovação voltado para o comércio e para o setor de serviços. O desafio foi colocado na mesa da diretoria do Senac. Depois de muito estudar o cenário, os técnicos da instituição resolveram atacar a dor principal do segmento.

"O tempo médio de sobrevivência de uma startup é de dois anos. A falta de mão de obra para suportar o crescimento é o principal problema enfrentado pelo empreendedor, por isso resolvemos não focar nos negócios, como quase todos os hubs fazem, mas nos profissionais que vão tocar os negócios. Vamos formar gente altamente qualificada, sairão daqui preparados para inovar. E não estou falando apenas de uma ideia disruptiva, mas também em processos na forma de tocar o dia a dia, que é um grande gargalo das empresas como um todo", disse Schmittel.

O desafio que sempre foi grande aumentou nos últimos tempos com a alta global dos juros. No pré-pandemia, quando os juros básicos do Brasil ficaram em 2% ao ano, o dinheiro chegava mais fácil, afinal, o investidor estava topando mais risco para ver se conseguia um retorno maior. Hoje, com os juros nos Estados Unidos superando os 5%, as exigências ficaram maiores, o trabalho ficou mais complicado. "É um cenário que exige mais qualificação, sem dúvida. É justamente isso que o Inspira Mais irá atacar".

A Gazeta integra o Saiba mais