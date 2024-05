Café conilon deve começar ser negociado na B3 no começo do segundo semestre

O café conilon vai passar a ter contratos negociados dentro da B3, Bolsa de Valores de São Paulo, no segundo semestre deste ano. A expectativa é de que o início das negociações se dê no começo da segunda metade do ano. Os técnicos da B3, indústria, corretores e cooperativas estão trabalhando para isso. O objetivo dos contratos futuros de derivativos é proteger o produto e os agentes de grandes oscilações, como, aliás, vem acontecendo nas últimas semanas.