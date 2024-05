Novo bairro de Domingos Martins terá valor de venda que supera os R$ 100 milhões

Galwan, Ápia e Montana iniciam, nesta quinta-feira (16), as vendas do novo bairro na região central de Domingos Martins, o Portal dos Ipês. As obras do empreendimento já foram iniciadas e devem ser entregues em maio de 2026. São 159 lotes, entre 360 m² e 2.185 m², em uma área de 180 mil m². O valor geral de vendas supera os R$ 100 milhões. Os preços partem de R$ 399 mil.



"Trata-se de uma região que está se valorizando muito, afinal, já tem o clima das montanhas e está a uma hora de Vitória. Olhando para Domingos Martins, estamos no eixo de crescimento da cidade. O novo bairro, ao mesmo tempo que fica perto do Centro de Domingos Martins, está próximo de Marechal Floriano. É uma localização privilegiada dentro do ecossistema local", explicou José Luis Galvêas, presidente da Galwan.