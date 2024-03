O lado positivo e o lado negativo do processo da BR 101 capixaba no TCU

A proposta de solução para o nó que virou a concessão do trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo está no Tribunal de Contas da União (TCU) desde setembro do ano passado. As previsões mais otimistas, alimentadas inclusive pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, davam conta de que o veredito do Plenário do tribunal sobre a proposta formalizada por Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) e EcoRodovias, concessionária que anunciou a devolução do trecho em julho de 2022, sairia até dezembro. Frustrado o primeiro prazo extraoficial, passou-se a se falar em março. Ainda faltam alguns dias para o final do mês, mas, como a semana que vem é Santa, já na quinta-feira poucos estarão em Brasília, uma decisão ainda em março passou a ser considerada improvável.