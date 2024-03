Banestes vai ter loteria e estuda entrar no mercado de bets

Está em curso dentro do Banestes um trabalho para colocar de pé uma subsidiária focada no segmento de apostas. O objetivo é que a operação seja iniciada no segundo trimestre do ano que vem. Além da Loteria Capixaba, que funcionará nos moldes tradicionais, o banco estadual quer que a nova empresa a ser criada entre também em um dos ramos que mais crescem hoje no mundo: o mercado de bets. Os sites de apostas online movimentaram no Brasil, em 2023, algo entre R$ 100 bilhões e R$ 120 bilhões.