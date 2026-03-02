Com grande operação no ES, Global Eggs recebe aporte bilionário

Unidade da Global Eggs, em Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Global Eggs

A Global Eggs, gigante brasileira da produção de ovos, recebeu um investimento de US$ 1 bilhão (R$ 5,17 bi na cotação de hoje) do fundo norte-americano Warburg Pincus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (2). O objetivo é empurrar a expansão global da multinacional fundada, em 2018, pelo empresário Ricardo Faria. "Comprovamos nossa capacidade de execução nos Estados Unidos, na América do Sul e na Europa e, dada a abrangência global da Warburg Pincus, acreditamos que ela é a parceira ideal para impulsionar nossas ambições de longo prazo”, disse o empresário brasileiro.

A Global Eggs expandiu-se por meio de iniciativas orgânicas e aquisições. Hoje, opera mais de 50 granjas pelo mundo e deve chegar a produzir 15 bilhões de ovos em 2026. Entre as aquisições feitas pela Global está a da BL Ovos, em 2023, em Santa Maria de Jetibá, cidade que mais produz ovos no Brasil. Um negócio de R$ 290 milhões. De lá para cá foram investidos outros R$ 200 milhões no parque produtivo.

No final do ano passado, em visita a Vitória, Ricardo Faria disse estar atento às oportunidades de mercado no Estado, que é muito forte na avicultura. "Estamos com um nível bem alto de automação e não há mais espaço físico para expansão, estamos no topo da capacidade. Somos uma empresa consolidadora dentro de um mercado que está em consolidação, portanto, o que tenho para dizer é que estamos sempre olhando para as boas oportunidades, e o Espírito Santo tem muitas".

