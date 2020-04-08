Vídeo: a virada do tempo com ventos fortes e mar agitado em Vitória

O dia amanheceu fresco nesta quarta-feira (8) em boa parte do Espírito Santo e a chuva já cai moderadamente em algumas regiões. Um vídeo gravado pelo jornalista Pedro Permuy, na Praia de Camburi, em Vitória, mostra a mudança no tempo. Na Avenida Dante Michelini já se pode observar o vento forte e o mar um pouco mais agitado do que o normal.
Essa mudança climática, contudo, vem com um alerta de vendaval emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta quarta-feira (8), que avisa para ventos costeiros em todo o litoral capixaba e algumas outras cidades. As rajadas podem ultrapassar os 40 km/h e podem ocorrer ao longo de todo o dia. A validade do alerta se estende até às 23h59 desta quarta.
As cidades incluídas no alerta são: Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Piúma, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Mateus, Sooretama, além de todos os municípios da Grande Vitória.