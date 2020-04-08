Tempo muda e Inpe emite alerta para ventos fortes no litoral do ES

As rajadas de vento podem chegar aos 40 km/h e podem ocorrer principalente nas cidades costeiras do ES Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

O tempo mudou nesta quarta-feira (8) em todo o Espírito Santo . A chuva caiu moderadamente em algumas regiões e amenizou o calor intenso que assolava o Estado desde o início da semana. Essa mudança climática, contudo, vem com um alerta de vendaval emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

O Inpe emitiu um aviso meteorológico de ventos costeiros para todo o litoral capixaba e algumas outras cidades. As rajadas podem ultrapassar os 40 km/h e podem ocorrer ao longo de todo o dia. A validade do alerta se estende até às 23h59 desta quarta-feira.

Área em amarelo no mapa mostra onde as rajadas de vento podem ocorrer no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Inpe

Ao todo, 24 cidades estão incluídas no alerta, são elas: Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Piúma, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Mateus, Sooretama, além de todos os municípios da Grande Vitória.

TEMPERATURAS

Nos últimos dias, os termômetros chegaram a registrar temperaturas acima dos 35 °C em muitas regiões do Estado. Com a chegada de uma nova frente fria, o calor diminuiu nesta quarta-feira, sendo que este panorama deve permanecer para os próximos dias.

28 °C. A máxima no Espírito Santo para a data é de 35 °C no Norte capixaba. Nesta quinta-feira (9), a alta máxima prevista para o ES é de 29 °C na região Norte e na capital Vitória. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a máxima na Grande Vitória não deve ultrapassar os. A máxima no Espírito Santo para a data é deno Norte capixaba. Nesta quinta-feira (9), a alta máxima prevista para o ES é dena região Norte e na capital Vitória.