Tempo muda e Inpe emite alerta para ventos fortes no litoral do ES

O tempo mudou nesta quarta-feira (8) em todo o Espírito Santo. A chuva caiu moderadamente em algumas regiões e amenizou o calor intenso que assolava o Estado desde o início da semana. Essa mudança climática, contudo, vem com um alerta de vendaval emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
O Inpe emitiu um aviso meteorológico de ventos costeiros para todo o litoral capixaba e algumas outras cidades. As rajadas podem ultrapassar os 40 km/h e podem ocorrer ao longo de todo o dia. A validade do alerta se estende até às 23h59 desta quarta-feira.
Ao todo, 24 cidades estão incluídas no alerta, são elas: Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Piúma, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Mateus, Sooretama, além de todos os municípios da Grande Vitória.
TEMPERATURAS
Nos últimos dias, os termômetros chegaram a registrar temperaturas acima dos 35 °C em muitas regiões do Estado. Com a chegada de uma nova frente fria, o calor diminuiu nesta quarta-feira, sendo que este panorama deve permanecer para os próximos dias.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a máxima na Grande Vitória não deve ultrapassar os 28 °C. A máxima no Espírito Santo para a data é de 35 °C no Norte capixaba. Nesta quinta-feira (9), a alta máxima prevista para o ES é de 29 °C na região Norte e na capital Vitória.
Em relação às temperaturas mínimas, os termômetros podem registrar 15 °C nas áreas mais montanhosas, especialmente na Região Serrana.