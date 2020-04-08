Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aviso meteorológico

Tempo muda e Inpe emite alerta para ventos fortes no litoral do ES

Aviso meteorológico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) alerta para a possibilidade de rajadas superiores a 40 km/h ao longo desta quarta-feira (8). Temperaturas caem e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva em todas as regiões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 11:05

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 11:05

Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória
As rajadas de vento podem chegar aos 40 km/h e podem ocorrer principalente nas cidades costeiras do ES Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
O tempo mudou nesta quarta-feira (8) em todo o Espírito Santo. A chuva caiu moderadamente em algumas regiões e amenizou o calor intenso que assolava o Estado desde o início da semana. Essa mudança climática, contudo, vem com um alerta de vendaval emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
O Inpe emitiu um aviso meteorológico de ventos costeiros para todo o litoral capixaba e algumas outras cidades. As rajadas podem ultrapassar os 40 km/h e podem ocorrer ao longo de todo o dia. A validade do alerta se estende até às 23h59 desta quarta-feira.
Área em amarelo no mapa mostra onde as rajadas de vento podem ocorrer no Espírito Santo
Área em amarelo no mapa mostra onde as rajadas de vento podem ocorrer no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Inpe
Ao todo, 24 cidades estão incluídas no alerta, são elas: Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Piúma, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Mateus, Sooretama, além de todos os municípios da Grande Vitória.

TEMPERATURAS

Nos últimos dias, os termômetros chegaram a registrar temperaturas acima dos 35 °C em muitas regiões do Estado. Com a chegada de uma nova frente fria, o calor diminuiu nesta quarta-feira, sendo que este panorama deve permanecer para os próximos dias.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a máxima na Grande Vitória não deve ultrapassar os 28 °C. A máxima no Espírito Santo para a data é de 35 °C no Norte capixaba. Nesta quinta-feira (9), a alta máxima prevista para o ES é de 29 °C na região Norte e na capital Vitória.
Em relação às temperaturas mínimas, os termômetros podem registrar 15 °C nas áreas mais montanhosas, especialmente na Região Serrana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados