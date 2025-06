Previsão do Tempo

Vai dar sol? Veja previsão para o final de semana no Espírito Santo

O final de semana deve ter mudanças nas condições do tempo, segundo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de junho de 2025 às 11:01

Dia de sol na praia de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Quem tinha o objetivo de pegar uma praia viu o dia amanhecer favorável neste sábado (7), pelo menos na Grande Vitória. Mas será que esse tempo vai firmar? E o resto do Espírito Santo? O final de semana deve ter mudanças nas condições do tempo, segundo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Enquanto o sábado pode ser marcado por muitas nuvens e possibilidade de chuva em boa parte do Estado, o domingo (8) promete sol e tempo firme em todas as regiões. >

Neste sábado à tarde, a umidade vinda do mar, trazida pelos ventos costeiros, mantém o tempo instável principalmente na metade Sul do Estado, onde há previsão de chuva, inclusive na Grande Vitória e na região Nordeste. Já no Norte e Noroeste capixaba, o tempo fica mais firme, com variação de nuvens, mas sem expectativa de chuva. Os ventos sopram com intensidade fraca a moderada entre o litoral sul e o litoral da região metropolitana.>

Previsão para sábado (7)

Grande Vitória : 20 °C ~ 29 °C - Vitória: 20 °C ~ 28 °C

Região Sul : Áreas baixas: 17 °C ~ 31 °C - Áreas altas: 10 °C ~ 26 °C

Região Serrana: Áreas baixas: 16 °C ~ 28 °C - Áreas altas: 09 °C ~ 25 °C

Região Norte: 17 °C ~ 31 °C

Região Noroeste: Áreas baixas: 18 °C ~ 31 °C - Mantenópolis e Alto Rio Novo: 17 °C ~ 29 °C

Região Nordeste: 19 °C ~ 30 °C

No domingo, a atuação de um sistema de alta pressão ajuda a afastar as nuvens e traz de volta o ar seco ao território capixaba. A previsão é de tempo firme e sem chuva em todas as regiões. O dia será de poucas nuvens e temperaturas elevadas. Há possibilidade de rajadas de vento entre o litoral sul e a Grande Vitória.>

Previsão para domingo (8)>

Grande Vitória : 21 °C ~ 31 °C ? Vitória: 21 °C ~ 30 °C

Região Sul: Áreas baixas: 18 °C ~ 35 °C - Áreas altas: 11 °C ~ 28 °C

Região Serrana: Áreas baixas: 17 °C ~ 30 °C - Áreas altas: 10 °C ~ 27 °C

Região Norte: 18 °C ~ 32 °C

Região Noroeste: Áreas baixas: 19 °C ~ 32 °C - Mantenópolis e Alto Rio Novo: 18 °C ~ 30 °C

Região Nordeste: 20 °C ~ 31 °C

Previsão do tempo para sábado e domingo, segundo Incaper Crédito: Reprodução Incaper

