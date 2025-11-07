Clima

Vai chover no ES no primeiro domingo de Enem? Veja a previsão do tempo

Frente fria e ciclone extratropical devem mudar o tempo e trazer chuva para todas as regiões do Estado; estudantes devem se preparar para o tempo instável

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:16

Quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terá seu primeiro dia de prova no próximo domingo (9), deve se preparar para chuva. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), uma frente fria deve mudar o tempo em todo o Espírito Santo e causar instabilidade ao longo do dia em todas as regiões. Apesar do tempo fechado, as temperaturas devem subir.

Chuva em todas as regiões:

Na Grande Vitória, o domingo será de muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Os ventos variam de fracos a moderados. A temperatura varia entre 17 °C e 28 °C. Em Vitória, os termômetros ficam entre 18 °C e 28 °C;

No Sul do Estado, o tempo também será de muitas nuvens e chuva em vários períodos do dia. Áreas menos elevadas: mínima de 17 °C e máxima de 26 °C Áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 20 °C;



Na Região Serrana, o domingo será nublado, com chuva em alguns momentos. Áreas menos elevadas: mínima de 18 °C e máxima de 23 °C Áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 19 °C;



No Norte e Noroeste, a previsão é de tempo fechado e chuva isolada / Norte: mínima de 19 °C e máxima de 29 °/ Noroeste: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C;

Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C;



No Nordeste capixaba, o dia também será de céu encoberto e chuva em alguns períodos, com vento fraco a moderado no litoral. As temperaturas variam entre 18 °C e 28 °C.



Influência de ciclone extratropical

A instabilidade está associada à passagem de uma frente fria e à formação de um ciclone extratropical que deve atuar entre sábado (8) e domingo (9), segundo a empresa Climatempo. O fenômeno, considerado extremamente perigoso, se forma no Sul do país e deve se deslocar pelo oceano, chegando próximo ao litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mesmo com o centro do ciclone no mar, o Espírito Santo pode sentir os efeitos — com ventos de até 70 km/h, chuvas intensas em curto período e risco de granizo em pontos isolados. A previsão é de que o tempo comece a mudar já no sábado, com aumento da umidade e das rajadas de vento.



