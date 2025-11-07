Vai chover no ES no primeiro domingo de Enem? Veja a previsão do tempo

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:16
Quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terá seu primeiro dia de prova no próximo domingo (9), deve se preparar para chuva. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), uma frente fria deve mudar o tempo em todo o Espírito Santo e causar instabilidade ao longo do dia em todas as regiões. Apesar do tempo fechado, as temperaturas devem subir.
A instabilidade está associada à passagem de uma frente fria e à formação de um ciclone extratropical que deve atuar entre sábado (8) e domingo (9), segundo a empresa Climatempo. O fenômeno, considerado extremamente perigoso, se forma no Sul do país e deve se deslocar pelo oceano, chegando próximo ao litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mesmo com o centro do ciclone no mar, o Espírito Santo pode sentir os efeitos — com ventos de até 70 km/h, chuvas intensas em curto período e risco de granizo em pontos isolados. A previsão é de que o tempo comece a mudar já no sábado, com aumento da umidade e das rajadas de vento.
