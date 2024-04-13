Tornado? Tromba d'água é registrada em praia da Serra; entenda fenômeno

Uma tromba d'água chamou a atenção de banhistas que estavam na praia de Carapebus, na Serra , na sexta-feira (12). O fenômeno que lembra a forma de um funil foi registrado pela guarda-vidas Letícia Gomes. Nas imagens é possível ver no meio do oceano uma nuvem muito escura e uma parte dela em formato de funil caindo na água. A guarda-vidas contou que estava trabalhando quando viu o fenômeno por volta das 9h30. À tarde, no mesmo local onde ela viu a tromba d'água, um arco-íris apareceu.

"Trabalho como guarda-vidas há 4 anos e nunca tinha visto. Queria deixar registrado não só na minha memória, mas também no meu celular. Veio uma chuva, mas só bem depois do evento", contou Letícia.

Mas o que é uma tromba d'água?

g1 ES o que significa uma tromba d'água e como o fenômeno acontece. "É uma espécie de tornado. Quando o tornado atinge qualquer superfície líquida como oceanos, lagoas, o fenômeno de ventos circulares se torna uma tromba d'água. Quando atinge a superfície terrestre ele vira tornado" disse. O meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , Ivaniel Fôro Maia, confirmou o evento a partir de imagens de satélite e explicou aoo que significa uma tromba d'água e como o fenômeno acontece. "É uma espécie de tornado. Quando o tornado atinge qualquer superfície líquida como oceanos, lagoas, o fenômeno de ventos circulares se torna uma tromba d'água. Quando atinge a superfície terrestre ele vira tornado" disse.

Ivaniel contou que uma série de fatores precisa acontecer ao mesmo tempo para dar início a uma tromba d'água. "Ele começa como uma nuvem funil, os ventos saem em formato circular da base da nuvem e vão descendo. Quando ganha força toca o solo. Nuvens de tempestade formam esse evento, que acontece geralmente em períodos de mais calor", destacou.

Uma tromba d'água pode sim virar um tornado, mas o meteorologista pontuou que a direção e a intensidade dos ventos teriam que ser bem maiores para fazer com que ele conseguisse chegar até a costa. "Uma tromba d'água tem velocidade que ultrapassa de 100 km/h. Um tornado clássico, que são aqueles mais fortes que a gente vê nos Estados Unidos, chegam até 300 km/h. Nesse evento de sexta, o vento estava empurrando as nuvens para o mar", disse.

Além disso, mesmo se chegasse até a costa, o fenômeno não conseguiria avançar muito por causa da formação geográfica do local e também da proximidade com prédios. Já em áreas descampadas os tornados ganham força.

Raro de se ver

Segundo o meteorologista, uma tromba d'água no estado é algo raro de se ver, mas não de acontecer. "Todo ano registramos 1 ou 2 no estado. Às vezes as pessoas também registram uma nuvem funil que não chegou a virar um tornado ou tromba d'água. É mais difícil a pessoa conseguir ver o fenômeno acontecendo porque ele dura no máximo 30 minutos", contou.