Terça-feira (15) de sol calor em boa parte do Espírito Santo

Em Vitória, os termômetros registram a  mínima de 21°C e máxima de 32°C

Natalia Vicente

[email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 20:47

 - Atualizado há 6 anos

Sol e calor na Grande Vitória Crédito: Natalia Vicente

O clima com sol e calor dos últimos dias continuará nesta terça-feira (15), em grande parte do Espírito Santo.  Possibilidade de chuva passageira apenas nas regiões Norte e Nordeste do Estado. Os ventos continuam soprando com moderada intensidade entre o litoral sul e metropolitano.

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens deixando a temperatura mínima de 21°C e a máxima de 32°C.  Na Região Sul, o dia começa com a temperatura mínima de 20°C e a máxima chega a 34°C.

Na região Norte, há possibilidade de chuva rápida no período da manhã e diminuição da nebulosidade nos demais horários, deixando os termômetros com temperatura mínima de 19°C e a máxima de 33°C.

Já a Região Serrana registra as menores temperaturas do dia, com mínima de 15°C e a máxima não ultrapassando 28°C.

