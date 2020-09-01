Tempo úmido e ensolarado marca a primeira semana de setembro no ES

Ressaca no mar também deve deixar ondas agitadas nesta semana nas praias do ES Crédito: Fernando Madeira

Há quem diga que agosto passou tão rápido este ano que setembro nem teve tempo de se preparar. Mas como será que vai ficar o tempo no Espírito Santo nesta primeira semana do mês? De acordo com o Climatempo , não há expectativa de passagem de frente fria até o feriado do dia 7 de setembro, mas o clima por aqui deve ficar instável.

O instituto explica que a circulação marítima de ventos vai forçar uma concentração de umidade sobre o Espírito Santo por vários dias ao longo desta semana. A previsão é de que, até quinta-feira (3), faça sol em todo o Estado capixaba, não descartando a possibilidade de rápidas pancadas de chuva no litoral.

Mas quem tiver esperança em curtir a sexta-feira (4) e o final de semana  respeitando o distanciamento social e os limites impostos por conta da pandemia pelo novo coronavírus  pode comemorar: o sol deve predominar e os ventos quentes vão ganhar força, fazendo a temperatura subir.

SEMANA DE RESSACA NO MAR

O Climatempo aponta, também, que em todo o Sudeste do Brasil, o mar subiu com ondulação passando a sul e ondas chegando a 3 metros no fim do dia no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Na quarta-feira (2), a agitação ainda é significativa no litoral do Sudeste, com ondas de até 3 metros nas praias de São Paulo e chegando a 3,5 metros de altura nas praias do Rio de Janeiro. O mar sobe também no litoral do Espírito Santo, com ondulação de sul e ondas de até 2 metros.