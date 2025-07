Clima

Sol ou chuva? Veja a previsão do tempo para o início da semana no ES

Sistemas de alta pressão devem manter o tempo aberto na maioria das áreas, mas ventos da costa levam umidade para perto da divisa com Minas Gerais

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de julho de 2025 às 08:53

Tempo nublado entre Vitória e Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Após um fim de semana com tempo úmido e muitas nuvens no Espírito Santo, é possível que a semana comece com uma virada no tempo. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que a instabilidade vai perder força já nesta segunda-feira (14) e sistemas de alta pressão podem colaborar para manter o tempo aberto, com sol na maior parte do Estado. Apesar disso, o friozinho deve continuar.>

Em relação ao tempo chuvoso, a ressalva fica para os capixabas que residem em cidades no Noroeste do Espírito Santo, já que a previsão da empresa de meteorologia Climatempo é que haja formação de muitas nuvens na nos vales do Rio Doce e do Jequitinhonha, no Leste de Minas Gerais. O vento marítimo deve continuar levando umidade para o ar nessas regiões.>

Previsão do tempo para o ES

A segunda-feira (14) será de céu com poucas nuvens e clima mais seco em todas as regiões capixabas. Não há previsão de chuva. Na Grande Vitória, os ventos devem soprar com intensidade moderada, e os termômetros variam entre 15 °C e 27 °C.>

Na Região Sul capixaba, o dia também será de tempo firme. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas vão de 14 °C a 34 °C. Já nas partes mais altas, os moradores devem se preparar para o friozinho da manhã, com mínima de 10 °C e máxima de 27 °C.>

>

A Região Serrana do Espírito Santo segue o mesmo padrão: sem previsão de chuva e céu limpo. As mínimas podem chegar a 10 °C nas áreas mais altas, com máxima de até 25 °C. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia de 13 °C a 27 °C.>

No Norte e Noroeste do Estado, o tempo também se mantém estável. No Noroeste, cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo devem registrar mínima de 13 °C e máxima de 26 °C. Já na Região Nordeste, o destaque fica para o vento moderado no litoral, mas sem chuva e com temperaturas entre 15 °C e 28 °C.>

Grande Vitória: Mínima: 15 °C Máxima: 27 °C Vitória: Mínima: 15 °C Máxima: 27 °C

Mínima: 15 °C Máxima: 27 °C Vitória: Mínima: 15 °C Máxima: 27 °C Região Sul: Áreas menos elevadas: mínima de 14 °C / máxima de 34 °C Áreas altas: mínima de 10 °C / máxima de 27 °C

Áreas menos elevadas: mínima de 14 °C / máxima de 34 °C Áreas altas: mínima de 10 °C / máxima de 27 °C Região Serrana: Áreas menos elevadas: mínima de 13 °C / máxima de 27 °C Áreas altas: mínima de 10 °C / máxima de 25 °C

Áreas menos elevadas: mínima de 13 °C / máxima de 27 °C Áreas altas: mínima de 10 °C / máxima de 25 °C Região Norte: Mínima: 14 °C Máxima: 28 °C

Mínima: 14 °C Máxima: 28 °C Região Noroeste: Áreas menos elevadas: mínima de 15 °C / máxima de 27 °C Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 13 °C / máxima de 26 °C

Áreas menos elevadas: mínima de 15 °C / máxima de 27 °C Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 13 °C / máxima de 26 °C Região Nordeste: Mínima: 15 °C Máxima: 28 °C >

Previsão do tempo para a segunda-feira (14) Crédito: Reprodução Incaper

A tendência é que o tempo aberto continue ao longo da semana. Na terça-feira (15), a presença de um sistema de alta pressão ajuda a manter o céu limpo e a umidade baixa. Os ventos perdem força na faixa litorânea. Na quarta-feira (16), o tempo deve seguir aberto, segundo o Incaper. O dia deve ser de poucas nuvens no estado, sem chance de chuva. A força dos ventos aumenta, soprando com intensidade fraca a moderada pelo litoral. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta