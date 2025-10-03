Sol ou chuva? Saiba a previsão do tempo para o fim de semana no ES

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 18:10
O tempo no fim de semana no Espírito Santo deve ser marcado por instabilidades em várias regiões, especialmente no litoral e no Norte capixaba, segundo a empresa de meteorologia Climatempo e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A combinação de umidade trazida pelos ventos costeiros e o calor deve provocar chuvas isoladas e temperaturas elevadas. Confira a previsão do tempo:
De acordo com a Climatempo, há previsão de pancadas de chuva no Espírito Santo, principalmente no litoral e no leste do Estado. A nebulosidade deve ser mais concentrada nessas áreas. Mesmo com o tempo instável, as temperaturas seguem altas, exceto em trechos do litoral, onde podem ficar mais amenas.
O Incaper confirma a previsão de chuva fraca na madrugada e manhã na Grande Vitória e no Nordeste capixaba. Também são esperadas chuvas isoladas no leste da região Serrana e no Norte do Estado. Nas demais regiões, o tempo fica firme. A temperatura mínima sobe em todo o Espírito Santo.
A previsão para o domingo se mantém parecida. A Climatempo indica que as chuvas ficarão concentradas principalmente no litoral do Espírito Santo. As temperaturas continuam elevadas. Segundo o Incaper, os ventos costeiros continuam mantendo o tempo instável. Pode chover fraco na madrugada e manhã na Grande Vitória, no Nordeste, leste da região Serrana e norte capixaba. As demais regiões não devem registrar chuva.
