Sol ou chuva? Saiba a previsão do tempo para o fim de semana no ES

Clima deve ficar instável em várias regiões do Estado, com pancadas de chuva em alguns pontos e temperaturas elevadas

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 18:10

O tempo no fim de semana no Espírito Santo deve ser marcado por instabilidades em várias regiões, especialmente no litoral e no Norte capixaba, segundo a empresa de meteorologia Climatempo e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A combinação de umidade trazida pelos ventos costeiros e o calor deve provocar chuvas isoladas e temperaturas elevadas. Confira a previsão do tempo:

Sábado (4) 

De acordo com a Climatempo, há previsão de pancadas de chuva no Espírito Santo, principalmente no litoral e no leste do Estado. A nebulosidade deve ser mais concentrada nessas áreas. Mesmo com o tempo instável, as temperaturas seguem altas, exceto em trechos do litoral, onde podem ficar mais amenas.

O Incaper confirma a previsão de chuva fraca na madrugada e manhã na Grande Vitória e no Nordeste capixaba. Também são esperadas chuvas isoladas no leste da região Serrana e no Norte do Estado. Nas demais regiões, o tempo fica firme. A temperatura mínima sobe em todo o Espírito Santo.

Grande Vitória

  • Variação de nuvens, com chuva fraca na madrugada e manhã 
  • Mínima de 20 °C e máxima de 27 °C 
  • Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 26 °C

Sul 

  • Tempo firme, sem chuva 
  • Mínima de 17 °C e máxima de 27 °C (áreas menos elevadas) 
  • 16 °C a 26 °C (áreas altas)

Serrana 

  • Chuvas isoladas no trecho leste 
  • Mínima de 19 °C e máxima de 28 °C (áreas menos elevadas)
  • 15 °C a 25 °C (áreas altas)

Norte e Noroeste 

  • Variação de nuvens, com chuvas em alguns momentos 
  • Norte: 20 °C a 26 °C 
  • Noroeste: 20 °C a 27 °C 
  • Mantenópolis e Alto Rio Novo: 21 °C a 25 °C

Nordeste 

  • Chuva fraca na madrugada e manhã
  • Mínima de 19 °C e máxima de 26 °C

Domingo (5)

A previsão para o domingo se mantém parecida. A Climatempo indica que as chuvas ficarão concentradas principalmente no litoral do Espírito Santo. As temperaturas continuam elevadas. Segundo o Incaper, os ventos costeiros continuam mantendo o tempo instável. Pode chover fraco na madrugada e manhã na Grande Vitória, no Nordeste, leste da região Serrana e norte capixaba. As demais regiões não devem registrar chuva.

Grande Vitória 

  • Chuva fraca na madrugada e manhã 
  • Mínima de 20 °C e máxima de 27 °C 
  • Vitória: 21 °C a 26 °C

Sul 

  • Tempo firme 
  • Mínima de 17 °C e máxima de 29 °C (áreas menos elevadas) 
  • 16 °C a 28 °C (áreas altas) 

Serrana 

  • Chuvas esparsas no trecho leste 
  • Mínima de 19 °C e máxima de 29 °C (áreas menos elevadas)
  • 14 °C a 26 °C (áreas altas) 

Norte e Noroeste 

  • Variação de nuvens, com chuvas em alguns momentos 
  • Norte: 20 °C a 28 °C 
  • Noroeste: 20 °C a 27 °C
  • Mantenópolis e Alto Rio Novo: 21 °C a 26 °C 

Nordeste 

  • Chuva fraca na madrugada e manhã 
  • Mínima de 19 °C e máxima de 28 °C

