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Semana começa com tempo firme, sol forte e calor em todo o ES

Embora apresente alguma nebulosidade, não existe previsão de chuva na Grande Vitória nesta segunda-feira (17). Temperaturas chegam aos 32 °C na Região Metropolitana

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 08:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 08:45
Céu da Capital capixaba amanheceu com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva para esta segunda (17) Crédito: Vitor Jubini
Semana começa com tempo firme, sol forte e calor em todo o ES
A chuva praticamente não deu o ar da graça durante os desfiles do Carnaval de Vitória. Apenas nas primeiras horas da noite de sexta-feira (14) choveu um pouco, mas nada que impedisse os desfiles. O domingão (16) foi de sol forte na Grande Vitória e é desta forma também que começa a semana.

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Embora encontre-se alguma nebulosidade no céu da Grande Vitória, não há previsão de chuva para esta segunda-feira (17) na Região Metropolitana segundo as previsões meteorológicas do Incaper. Esse cenário também se mantém nas Regiões Sul e trechos da Serrana do Espírito Santo. A temperatura máxima nessas áreas não devem ultrapassar os 32 °C.
A perspectiva muda um pouco nas demais regiões capixabas, onde a chuva pode dar o ar da graça. No Norte, Nordeste Noroeste e ainda na faixa das "Três Santas" da Região Serrana (Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina), há a possibilidade de precipitação, ainda que remota.
Nessas áreas a nebulosidade será mais intensa e, por isso, a sensação de abafado também se apresentará de forma mais significativa. As temperaturas também sobem. No Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, a máxima pode bater os 34 °C. No Norte é bom procurar uma sombra, pois os termômetros podem cravar 35 °C em algumas cidades.

TERÇA-FEIRA

Já a terça-feira (18), deverá ser de sol e variação de nuvens em todo o Estado. Pode chover de forma rápida e esparsa na Região Norte, Nordeste, Noroeste, Serrana e Grande Vitória. Na Região Sul, o dia seguirá nublado, entretanto não há previsão de chuva. O calor típico do verão se mantém firme em todo o Espírito Santo.

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