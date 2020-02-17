Céu da Capital capixaba amanheceu com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva para esta segunda (17) Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Semana começa com tempo firme, sol forte e calor em todo o ES

A chuva praticamente não deu o ar da graça durante os desfiles do Carnaval de Vitória. Apenas nas primeiras horas da noite de sexta-feira (14) choveu um pouco, mas nada que impedisse os desfiles. O domingão (16) foi de sol forte na Grande Vitória e é desta forma também que começa a semana.

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Embora encontre-se alguma nebulosidade no céu da Grande Vitória, não há previsão de chuva para esta segunda-feira (17) na Região Metropolitana segundo as previsões meteorológicas do Incaper. Esse cenário também se mantém nas Regiões Sul e trechos da Serrana do Espírito Santo. A temperatura máxima nessas áreas não devem ultrapassar os 32 °C.

A perspectiva muda um pouco nas demais regiões capixabas, onde a chuva pode dar o ar da graça. No Norte, Nordeste Noroeste e ainda na faixa das "Três Santas" da Região Serrana (Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina), há a possibilidade de precipitação, ainda que remota.

Nessas áreas a nebulosidade será mais intensa e, por isso, a sensação de abafado também se apresentará de forma mais significativa. As temperaturas também sobem. No Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, a máxima pode bater os 34 °C. No Norte é bom procurar uma sombra, pois os termômetros podem cravar 35 °C em algumas cidades.

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