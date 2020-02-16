Mudança brusca no tempo chama atenção na Grande Vitória

Moradores fotografaram uma enorme nuvem no céu de Cariacica Crédito: Lucas Rodrigues/ internauta

Depois de uma manhã de céu azul, sol e muito calor, o tempo mudou bruscamente e chamou a atenção na Grande Vitória. Internautas de Cariacica, Vila Velha e Vitória fizeram fotos da grande nuvem carregada. Apesar das imagens impressionarem, sobretudo as de Cariacica, a Defesa Civil municipal informou que houve apenas uma chuva fraca.

Mudança de tempo na Grande Vitória

PREVISÃO DO TEMPO NESTE DOMINGO

Domingo com sol entre algumas nuvens em praticamente todo o Estado. Previsão de chuvas rápidas a partir da tarde nas proximidades do Caparaó e região Serrana do Estado. Nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, o dia tem variação de nuvens com chuva esparsa em alguns momentos. Nas demais regiões, sol entre algumas nuvens, sem chuva.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, sol entre algumas nuvens com previsão de chuvas rápidas a partir da tarde no Caparaó. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens com previsão de chuvas rápidas a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens com chuva esparsa em alguns momentos. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens com chuva esparsa em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.