Deixe a casa mais fresquinha para enfrentar o calorão

Cores claras e plantas dão sensação de frescor ao ambiente Crédito: Flávio Zamborlini/ divulgação

A estação mais ensolarada do ano chegou. Mas, como verão aqui no Estado é quase o ano inteiro, vale a pena investir em uma decoração e, quem sabe, até repensar o projeto da casa, para que a ventilação seja melhor e a sensação térmica diminua.

O arquiteto Flávio Zamborlini explica que uma casa mais arejada começa ainda na fase de projeto. O ideal é que ele permita uma ventilação cruzada, além de optar por materiais como porcelanato.

Mas, caso a reforma ou a construção não esteja nos planos da família, Zamborlini sugere o uso de películas de proteção solar nos vidros. O arquiteto observa que essas mudanças dependem da autorização do condomínio, pois modificam a estética do prédio.

A arquiteta Aparecida Borges também sugere o uso de cores claras nas paredes internas e externas.

"Externamente, prefira o branco e internamente os offs azulados ou esverdeados. Eles dão a sensação de frescor" Aparecida Borges - Arquiteta

Trocar as lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas versões de LED e retirar aparelhos eletrônicos da tomada também são atitudes que ajudam a deixar o ambiente mais fresco. Quanto mais equipamentos eletrônicos ligados, mais calor será produzido, até mesmo um carregador de celular e notebooks conectados na tomada. Lâmpadas também esquentam bastante, por isso, opte pelas de LED, faz muita diferença. Mas, não se engane. A lâmpada de LED, realmente, não produz calor. Porém, tem a fonte, então deixe desligada o máximo possível, explica Aparecida.

A especialista sugere o uso de tecidos e tramas naturais para dar mais leveza no ambiente. O algodão, por exemplo, com o maior número de fios é muito confortável e também o couro natural, que proporciona sensação agradável tanto no calor quanto no frio.