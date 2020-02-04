Fevereiro deve ser um mês de calor e chuva acima da média no ES

O mês de fevereiro deve ser de chuvas acima da média em grande parte do Espírito Santo, segundo estimativa divulgada pela Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) nesta terça-feira (4). O Estado também deve registrar temperaturas acima do esperado para esta época do ano.

A média de acumulado de chuva no Estado não costuma superar os 150 mm nas proximidades do Caparaó, enquanto o centro-sul capixaba observa de 90 mm a 120 mm. Nas demais áreas do Estado, em média, a chuva ao longo do mês não passa dos 90 mm. A temperatura média observada para o mês de fevereiro se distribui entre 26°C e 28 °C em quase toda a metade norte do Espírito Santo, região da Grande Vitória, no Vale do Itapemirim e no litoral sul. As demais áreas apresentam, em média, de 24 °C a 26 °C, sendo que algumas localidades da região Serrana atingem, em média, de 20 °C a 22°C. Os trechos mais altos das proximidades do Caparaó na região Sul registram entre 14 °C a 16 °C, em média.