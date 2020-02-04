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Fevereiro deve ser um mês de calor e chuva acima da média no ES

Estimativa foi divulgada pela Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) nesta terça-feira (4)

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 13:40
Previsão de chuva e temperatura para fevereiro no Espírito Santo Crédito: Divulgação/ Incaper
O mês de fevereiro deve ser de chuvas acima da média em grande parte do Espírito Santo, segundo estimativa divulgada pela Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) nesta terça-feira (4). O Estado também deve registrar temperaturas acima do esperado para esta época do ano.
As chuvas acima do normal devem surgir nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Noroeste. Já a temperatura média deve ficar acima do normal em todo o Estado.
A média de acumulado de chuva no Estado não costuma superar os 150 mm nas proximidades do Caparaó, enquanto o centro-sul capixaba observa de 90 mm a 120 mm. Nas demais áreas do Estado, em média, a chuva ao longo do mês não passa dos 90 mm. A temperatura média observada para o mês de fevereiro se distribui entre 26°C e 28 °C em quase toda a metade norte do Espírito Santo, região da Grande Vitória, no Vale do Itapemirim e no litoral sul. As demais áreas apresentam, em média, de 24 °C a 26 °C, sendo que algumas localidades da região Serrana atingem, em média, de 20 °C a 22°C. Os trechos mais altos das proximidades do Caparaó na região Sul registram entre 14 °C a 16 °C, em média.

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PREVISÃO PARA ESTA SEMANA

Os municípios capixabas ainda tentam se recuperar de todo o caos e prejuízo, mas já há previsão de mais chuva  de moderada a forte  para todo o Espírito Santo, a partir desta quinta-feira (6). De acordo com o Instituto Climatempo, também há possibilidade da formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno responsável pela instabilidade climática que atingiu o Estado em janeiro.

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