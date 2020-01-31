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Sem cobranças adicionais

Conta de luz terá bandeira verde em fevereiro por previsão de chuvas

Em janeiro, vigora a bandeira amarela, com acréscimo de R$ 1,343 para cada 100 quilowatts/hora (kWh) consumidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 19:44

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 19:44

A chamada bandeira tarifária verde não gera cobranças adicionais para os consumidores Crédito: Pixabay
As contas de luz dos brasileiros terão em fevereiro a chamada bandeira tarifária verde, que não gera cobranças adicionais para os consumidores, informou a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) nesta sexta-feira (31).
Em janeiro, vigora a bandeira amarela, com acréscimo de R$ 1,343 para cada 100 quilowatts/hora (kWh) consumidos.
O mecanismo tarifário leva a custos extras para os consumidores quando sai do patamar verde para o amarelo ou vermelho, o que acontece de acordo com o nível de oferta de energia no sistema elétrico.
A definição de bandeira verde para o próximo mês acontece em meio à "previsão mais positiva de chuvas nas regiões onde se localizam os principais reservatórios de hidrelétricas", afirmou a Aneel em nota.

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