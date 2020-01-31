Conta de luz terá bandeira verde em fevereiro por previsão de chuvas

A chamada bandeira tarifária verde não gera cobranças adicionais para os consumidores Crédito: Pixabay

As contas de luz dos brasileiros terão em fevereiro a chamada bandeira tarifária verde, que não gera cobranças adicionais para os consumidores, informou a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) nesta sexta-feira (31).

Em janeiro, vigora a bandeira amarela, com acréscimo de R$ 1,343 para cada 100 quilowatts/hora (kWh) consumidos.

O mecanismo tarifário leva a custos extras para os consumidores quando sai do patamar verde para o amarelo ou vermelho, o que acontece de acordo com o nível de oferta de energia no sistema elétrico.