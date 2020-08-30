Semana começa com temperaturas altas e sem previsão de chuva no ES

Semana começa com previsão de temperaturas mais altas em todo o ES Crédito: Vitor Jubini

Diferente das baixas temperaturas registradas ao final de agosto, o último dia do mês (31) deve ser de poucas nuvens e calor no Espírito Santo, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) . A semana começa com tempo aberto, sem chance de chuva em todo o Estado, segundo a previsão.

Na Grande Vitória, a previsão é também de vento moderado no litoral, com temperaturas que devem variar entre 21°C e 33°C. Já nas áreas altas da região Serrana do Estado, a mínima prevista pelo Incaper é de 14°C e máxima de 27°C.

INÍCIO DE SETEMBRO

O mês de setembro já começa com tempo aberto no Espírito Santo. A previsão, segundo o Incaper, é de que a terça-feira (01) seja de poucas nuvens e não deve chover no Estado. Os índices de Umidade Relativa do ar devem ficar abaixo dos 30% à tarde, em alguns pontos do sul capixaba. Os ventos sopram com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano.