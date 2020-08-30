Terremotos assustam moradores de cidades da Bahia

Moradores da Bahia foram surpreendidos na manhã deste domingo, 30, por quatro abalos sísmicos com magnitude entre 4,2 e 2,5 na escala Richter na região de Amargosa, município que faz parte da região de Jequié, na área de influência de Santo Antônio de Jesus. Os dados constam em uma tabela atualizada no site do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).