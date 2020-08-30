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Terremotos assustam moradores de cidades da Bahia

Até o momento, não há registro de feridos

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2020 às 13:33
Produtos no chão de supermercado em São Miguel das Matas (BA), após tremor de terra na manhã deste domingo (30)
Produtos no chão de supermercado em São Miguel das Matas (BA), após tremor de terra na manhã deste domingo (30) Crédito: Reprodução | Youtube
Moradores da Bahia foram surpreendidos na manhã deste domingo, 30, por quatro abalos sísmicos com magnitude entre 4,2 e 2,5 na escala Richter na região de Amargosa, município que faz parte da região de Jequié, na área de influência de Santo Antônio de Jesus. Os dados constam em uma tabela atualizada no site do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).
Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver produtos caindo de prateleiras dentro de um supermercado. Moradores também relataram que os tremores foram sentidos em Feira de Santana, que fica a 155 quilômetros de distância, e na capital Salvador, a 242 quilômetros de distância de Amargosa. Até o momento, não há registro de feridos.

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