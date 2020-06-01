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Previsão do tempo

Semana começa com mínima de 8?°C na Região Serrana do ES

A previsão é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 07:55

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 07:55

Paisagens da quarentena: por Ronaldo Barbosa em Pedra Azul
Paisagens da quarentena: por Ronaldo Barbosa em Pedra Azul Crédito: Reprodução/Instagram
Depois de dias de muito frio no Espírito Santo, com direito a recorde de temperatura mais baixa no ano, a semana deve começar com índices mais altos de calor em todo o Estado. No entanto, em alguns momentos do dia, o tempo deve continuar frio em alguns locais. Na Região Serrana, por exemplo, a mínima para esta segunda-feira (1) é de 8?°C.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda terá sol com baixa nebulosidade e a temperatura deve aumentar um pouco em todas as regiões capixabas. Não há previsão de chuva. 

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TEMPERATURAS

Na Grande Vitória, a mínima prevista para esta segunda-feira é de 16?°C e a máxima de 31?°C. Na Região Sul, mínima prevista de 9?°C e máxima de 31?°C. Na Região Serrana, a temperatura mínima esperada é de 8?°C e a máxima de 27?°C. No Norte, mínima de 17?°C e máxima de 29?°C. No Noroeste, mínima de 14?°C e máxima de 32?°C, e no Nordeste capixaba a mínima deve ser de 18?°C e a máxima de 31?°C.

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