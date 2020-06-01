Semana começa com mínima de 8?°C na Região Serrana do ES

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda terá sol com baixa nebulosidade e a temperatura deve aumentar um pouco em todas as regiões capixabas. Não há previsão de chuva.

Na Grande Vitória, a mínima prevista para esta segunda-feira é de 16?°C e a máxima de 31?°C. Na Região Sul, mínima prevista de 9?°C e máxima de 31?°C. Na Região Serrana, a temperatura mínima esperada é de 8?°C e a máxima de 27?°C. No Norte, mínima de 17?°C e máxima de 29?°C. No Noroeste, mínima de 14?°C e máxima de 32?°C, e no Nordeste capixaba a mínima deve ser de 18?°C e a máxima de 31?°C.