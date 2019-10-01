Home
>
Clima no ES
>
Previsão de sol e temperatura mais alta nesta quarta em Vitória

Previsão de sol e temperatura mais alta nesta quarta em Vitória

A partir da tarde, o sol ganha força e a temperatura começa a aumentar, segundo informações do Climatempo

Luiza Campos

[email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 15:21

 - Atualizado há 6 anos

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O mês de outubro começou com chuva em algumas áreas do Estado. Na Capital e no Norte do Espírito Santo, a terça-feira (01) é marcada pelo tempo instável e a diminuição da chuva. A expectativa é de que durante a noite já não chova. Mas na quarta o tempo deve mudar. 

Recomendado para você

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fica vigente das 12h desta quinta (11) até as 10h de sexta-feira (12)

Todo o Espírito Santo sob alerta de tempestade e queda de granizo

Mensagem cita risco de rajadas fortes, queda de árvores e falhas na rede elétrica; alerta vale até 19h de quinta-feira (11)

Defesa Civil emite alerta para possibilidade de vendaval no ES

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrange municípios das regiões Serrana, Sul e Grande Vitória, além de alguns do Noroeste

ES recebe alerta de chuvas intensas para 41 cidades; veja quais são

Leia mais

Imagem - Defesa Civil alerta para riscos de deslizamentos em encostas na Serra

Defesa Civil alerta para riscos de deslizamentos em encostas na Serra

Outubro começa com tempo chuvoso no ES

Segundo informações do Climatempo, nesta quarta-feira (2), o dia começa com bastante nebulosidade no Norte do Estado e na Grande Vitória, mas não há previsão de chuva. Na Capital, a partir da tarde, o sol ganha força e a temperatura já começa a aumentar.

https://www.agazeta.com.br/tema/grande%20vit%C3%B3ria

Ainda de acordo com informações do Climatempo, nesta quinta-feira (3), o ar seco predomina e não chove no Estado. Segundo o Incaper, o vento sopra com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano e podem ser observadas rajadas, em alguns momentos, no litoral sul.

sexta-feira (4), de acordo com o Incaper, será de sol entre nuvens e chuva, a partir da tarde, no Norte e Noroeste, e chuva em alguns momentos do dia no Nordeste do Espírito Santo. As demais áreas têm predomínio de sol e não chove. O vento sopra com moderada intensidade na Grande Vitória, com algumas rajadas mais fortes no litoral sul do Estado.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais