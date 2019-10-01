Previsão do tempo

Previsão de sol e temperatura mais alta nesta quarta em Vitória

A partir da tarde, o sol ganha força e a temperatura começa a aumentar, segundo informações do Climatempo

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 15:21 - Atualizado há 6 anos

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O mês de outubro começou com chuva em algumas áreas do Estado. Na Capital e no Norte do Espírito Santo, a terça-feira (01) é marcada pelo tempo instável e a diminuição da chuva. A expectativa é de que durante a noite já não chova. Mas na quarta o tempo deve mudar.

Segundo informações do Climatempo, nesta quarta-feira (2), o dia começa com bastante nebulosidade no Norte do Estado e na Grande Vitória, mas não há previsão de chuva. Na Capital, a partir da tarde, o sol ganha força e a temperatura já começa a aumentar.

Ainda de acordo com informações do Climatempo, nesta quinta-feira (3), o ar seco predomina e não chove no Estado. Segundo o Incaper, o vento sopra com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano e podem ser observadas rajadas, em alguns momentos, no litoral sul.

A sexta-feira (4), de acordo com o Incaper, será de sol entre nuvens e chuva, a partir da tarde, no Norte e Noroeste, e chuva em alguns momentos do dia no Nordeste do Espírito Santo. As demais áreas têm predomínio de sol e não chove. O vento sopra com moderada intensidade na Grande Vitória, com algumas rajadas mais fortes no litoral sul do Estado.

