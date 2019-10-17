Que calor!

Por que está tão quente no Espírito Santo?

O verão nem chegou, mas o sol forte e o calor predominam em todo o Estado na maioria dos dias de outubro

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 17:39 - Atualizado há 6 anos

Sol e calor no Espírito Santo Crédito: Natalia Vicente

O verão ainda nem chegou, mas o que se percebe são as temperaturas altas, acima dos 30°C, e o sol intenso em grande parte do território capixaba.

De acordo com o Climatempo, o forte calor que está predominando na primeira quinzena de outubro é devido ao sistema de alta pressão que se encontra em toda região Sudeste, trazendo assim uma massa de ar quente para o Espírito Santo.

Ainda segundo o Climatempo, o calor deve diminuir um pouco a partir da próxima semana, isso devido ao aumento da nebulosidade.

PREVISÃO

O sol forte e o calor vão continuar nesta sexta-feira (18) em todo o Espírito Santo. Segundo o Instituto Climatempo, o tempo fica firme sem previsão de chuva para o Estado.

