Pode chover forte nesta quarta-feira no Espírito Santo

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A circulação de ventos sobre o Brasil força uma concentração de umidade entre a Bahia, Minas Gerais e o Espírito Santo. Choveu forte nesta terça-feira (22) em vários locais do norte e do leste de Minas Gerais e também do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou 28,6 mm em Nova Venécia, no Norte do Estado, em apenas 1 hora de chuva.

Segundo o Climatempo, nuvens carregadas continuam sobre o norte e leste de Minas Gerais e sobre o Espírito Santo nesta quarta-feira (23) e provocam mais chuva.

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Todo o Espírito Santo e também as regiões mineiras do Vale do Rio Doce e do Vale do Jequitinhonha têm um dia bastante instável, com predomínio de céu nublado e chuva a qualquer hora. A chuva pode ser moderada a forte em algumas horas e grandes acumulados devem ser registrados até o fim do dia. Há risco de raios e de rajadas de vento com até 70 km/h.

Ainda de acordo com o Climatempo, a Grande Vitória tem um dia com chuva frequente e que pode ser moderada a forte em alguns momentos. A tendência é de grande diminuição da chuva no fim da tarde e a noite desta quarta-feira deve ter apenas chuviscos. A temperatura fica amena por causa do tempo chuvoso.

TENDÊNCIA PARA O FIM DE SEMANA

Até a sexta-feira (25), todas as regiões de Minas Gerais e do Espírito Santo podem ter pancadas de chuva. Ainda há risco de chuva moderada na quinta-feira no norte e leste de Minas e no Espírito Santo.