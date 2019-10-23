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Chuva pode continuar nesta quarta-feira no Espírito Santo

Um sistema de baixa pressão que passa pela região Sudeste reforça a instabilidade e deixa o tempo encoberto em todo território capixaba

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 21:30

Natalia Vicente

Natalia Vicente

Publicado em 

22 out 2019 às 21:30
A chuva pode continuar nesta quarta-feira (23) no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
Um sistema de baixa pressão que passa pela região Sudeste reforça a instabilidade e deixa o tempo encoberto nesta quarta-feira (23) em todo o Espírito Santo. Segundo o Instituto Climatempo, pode chover a qualquer hora do dia e com até forte intensidade em algumas regiões. A noite pode chuviscar e o céu ainda continuará nublado.
Em Vitória, a temperatura mínima registra 21°C e a máxima de 26°C. Na região Sul, o dia começa com a temperatura mínima de 20°C e a máxima chega a 27°C.A região Serrana registra as temperaturas mais baixas nas áreas altas com mínima de 17°C e a máxima não ultrapassa os 23°C. Na Região Noroeste, há previsão de muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Os termômetros registram nas áreas menos elevadas a temperatura mínima de 20°C e a máxima chega a 32°C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima é de 18°C e máxima de 29°C.

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