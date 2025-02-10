Onda de calor no Sul do país vai elevar temperatura no ES

A semana começou com tempo instável, inclusive com a presença da chuva em parte do Espírito Santo. O cenário desta segunda-feira (10), no entanto, não deve se manter ao longo da semana. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a onda de calor que atinge o Sul do Brasil deve elevar as temperaturas no Estado, mas sem previsão de recorde de calor.
A empresa Climatempo indica que a onda de calor continua ao menos até a próxima quarta-feira (12) e se expande sobre o Sul do país, afetando diretamente os termômetros nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As três capitais poderão, inclusive, registrar novos recordes de calor em 2025.
Os Estados do Sudeste devem seguir a tendência de calor. Mas não alcançando necessariamente as mesmas temperaturas do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. É o caso do Espírito Santo. Conforme a meteorologista Dayse Moraes, a onda de calor no Sul do país eleva as temperaturas no Espírito Santo, mas não a ponto de o Estado capixaba ser classificado como alvo da onda de calor.
"A onda de calor é algo típico do verão. Desta vez, a tendência é chegar mais ao Rio de Janeiro. Apesar do calor no Espírito Santo, o Estado não deve ter onda de calor"
A especialista explica que o termo onda de calor é usado por institutos de meteorologia quando a temperatura fica 5 °C acima do normal por 5 dias ou mais. Ou seja, ainda que haja aumento nas temperaturas, o Espírito Santo não deve sofrer diretamente com a onda de calor.
A Climatempo aponta que a temperatura máxima no Espírito Santo durante a semana deve ser de 33 ºC. O Inmet indica que a máxima não deve ultrapassar 32 ºC durante a semana.
Ainda de acordo com Dayse Moraes, há previsão de pancadas de chuvas nos próximos dias no Espírito Santo. O volume de chuva não deve ser significativo, mas pode ajudar a amenizar o calor.