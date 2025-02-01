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Como vai ficar o tempo em fevereiro? Chuva e calor diminuem?

Nas regiões onde estão previstos volumes mais baixos de chuva, pode haver impacto no desenvolvimento das lavouras.

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 17:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 fev 2025 às 17:26
Praia de Itapoã, Vila Velha
Praia de Itapoã, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Fevereiro deve ser um mês quente e com chuvas distribuídas ao longo do mês. Especialistas tentam prever o comportamento das temperaturas e da precipitação ao longo deste verão, diante de um cenário cada vez mais incerto imposto pelas mudanças climáticas.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês terá temperaturas acima da média em grande parte do País, superando 26°C, exceto em grande parte da Região Sul. Mas, conforme o órgão federal, a entrada de frentes frias e a formação de corredores de umidade oriunda da Amazônia pode favorecer a ocorrência de dias consecutivos com chuva, amenizando a temperatura.
Por outro lado, a previsão da empresa de meteorologia Climatempo diz que, por conta do excesso de nebulosidade e de chuva esperado em fevereiro, a maior parte do País não terá ondas de calor, com picos de temperaturas mais altas em poucas áreas do País, como no Rio Grande do Sul e nas áreas de fronteira do Brasil com o Paraguai, do Pantanal de Mato Grosso do Sul até o oeste do Paraná e de Santa Catarina. O litoral da Região Sudeste - o que inclui praias de São Paulo e do Rio de Janeiro - também pode ter alguns dias de calor intenso.
"A previsão é de que a temperatura em fevereiro fique próxima da normalidade na maioria das áreas do Brasil por causa do excesso de nebulosidade e da chuva frequência", afirma a Climatempo.

Chuvas

A previsão para o mês de fevereiro indica chuvas abaixo da média na maior parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Em São Paulo, a faixa leste do Estado, porém, tem uma tendência de chuvas próximas e acima da média, com volumes que podem ultrapassar os 160 mm, de acordo com o Inmet.
Em grande parte do Norte e Nordeste, as chuvas ficam dentro ou acima da média, exceto no leste da Bahia, Alagoas e Sergipe, onde são esperados volumes inferiores a 80mm.
Na região Sul, a previsão é de chuvas abaixo da média na faixa oeste gaúcha e catarinense. Nas demais áreas, os acumulados poderão variar entre próximo e acima da média histórica, principalmente na costa leste de Santa Catarina e do Paraná.
Já a Climatempo afirma que, historicamente, fevereiro ainda é um mês que chove muito na maior parte do País por causa do excesso de calor e de umidade, exceto em algumas partes do Nordeste.
No início do mês, conforme a empresa, a chuva mais volumosa fica concentrada entre São Paulo, o centro-oeste e o sul de Minas Gerais e no centro-sul do Rio de Janeiro. Na última semana, a capital paulista teve episódios de chuva extrema, como nas duas últimas sextas-feiras, em que houve alagamento de ruas, estações de metrô e da Marginal Tietê, que ainda está com pontos intransitáveis neste sábado, 1º.

Impacto na agricultura

De acordo com o Inmet, a previsão de chuvas mais regulares e bem distribuídas em fevereiro favorece a implantação e o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra no Norte e no Nordeste. Mas, especificamente na área Centro-Leste da Bahia, a previsão aponta para menores volumes de chuva e, consequentemente, o nível de umidade no solo poderá ficar mais baixo em relação a outras áreas.
Em áreas das regiões Centro-Oeste e Sudeste, onde são previstas chuvas mais regulares e maiores níveis de umidade no solo, haverá cenário mais favorável para lavouras. Contudo, lavouras em estágio de maturação e colheita podem ser prejudicadas.
Em grande parte da Região Sul, a previsão de chuvas próximas à média histórica deve fazer com que os níveis de umidade no solo sigam elevados, beneficiando o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra. Mas, nas regiões onde estão previstos volumes mais baixos de chuva, pode haver impacto no desenvolvimento das lavouras.

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