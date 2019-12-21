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Sol e calor

Verão começa neste domingo com previsão de 39°C no ES

A maior temperatura será registrada no Sul do Estado. Na Grande Vitória o primeiro dia do verão também é sol e calor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 11:39

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 11:39

Banhistas na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
O verão chegou trazendo mais sol e calor para todo Espírito Santo neste domingo (22), e a máxima pode chegar a 39°C no Sul do Estado e  34 ºC na Grande Vitória. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas aumentam em todas as regiões podendo, em alguns momentos, ocorrer rajadas de vento entre o litoral sul e metropolitano. 
Ainda de acordo com o Incaper, não há previsão de chuva.  Veja as temperaturas abaixo: 
  • Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. Não chove.
  • Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.
  • Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.
  • Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens. Não chove.
  • Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 34 °C
  • Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens. Não chove.
  • Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 36 °C.
  • Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.
  • Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Não chove.
  • Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 39 °C.
  • Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.
  • Na Região Norte, sol e poucas nuvens. Não chove.
  • Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C.
  • Na Região Serrana, sol e poucas nuvens. Não chove.
  • Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.
  • Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.
Vendedores de água aproveitam a estação para alavancar vendas em semáforos da Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

O TEMPO FECHA NA SEGUNDA-FEIRA

Ainda segundo o Incaper, a chuva chega ao Estado na segunda-feira (23). A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuvas com trovoadas na região Sul e no trecho sul da região Serrana.
Na terça-feira (24), véspera de Natal, o tempo será de sol e calor em todo o Espírito Santo até o fim da manhã. A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuvas com trovoadas. 
Já no dia 25, quando o Natal é celebrado, as chances do capixaba acordar com o tempo chuvoso são grandes. A previsão é de tempo nublado e fechado, com possibilidades de chuva, intercaladas com períodos curtos de sol. Esse cenário deverá ser predominante em todo o Estado.

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