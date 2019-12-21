Verão começa neste domingo com previsão de 39°C no ES

O verão chegou trazendo mais sol e calor para todo Espírito Santo neste domingo (22), e a máxima pode chegar a 39°C no Sul do Estado e 34 ºC na Grande Vitória. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas aumentam em todas as regiões podendo, em alguns momentos, ocorrer rajadas de vento entre o litoral sul e metropolitano.
Ainda de acordo com o Incaper, não há previsão de chuva. Veja as temperaturas abaixo:
- Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. Não chove.
- Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.
- Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.
- Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens. Não chove.
- Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 34 °C
- Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens. Não chove.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 36 °C.
- Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.
- Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Não chove.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 39 °C.
- Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.
- Na Região Norte, sol e poucas nuvens. Não chove.
- Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C.
- Na Região Serrana, sol e poucas nuvens. Não chove.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.
- Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.
O TEMPO FECHA NA SEGUNDA-FEIRA
Ainda segundo o Incaper, a chuva chega ao Estado na segunda-feira (23). A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuvas com trovoadas na região Sul e no trecho sul da região Serrana.
Na terça-feira (24), véspera de Natal, o tempo será de sol e calor em todo o Espírito Santo até o fim da manhã. A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuvas com trovoadas.
Já no dia 25, quando o Natal é celebrado, as chances do capixaba acordar com o tempo chuvoso são grandes. A previsão é de tempo nublado e fechado, com possibilidades de chuva, intercaladas com períodos curtos de sol. Esse cenário deverá ser predominante em todo o Estado.