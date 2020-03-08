O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alerta que ainda pode chover forte em 28 cidades capixabas até as 9 horas de segunda-feira (9).
Inmet alerta para chuvas com perigo potencial para 28 cidades do ES
Segundo o instituto, o alerta é de 'perigo potencial', com chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, e ventos que podem chegar a 60 km/h. Ainda de acordo com o Inmet, é baixo o risco de raios e alagamentos.
Os municípios que podem ser mais afetados estão nas regiões do Rio Doce Capixaba, Centro-Oeste, Noroeste e Nordeste Capixabas. Veja lista.
- Águia Branca
- Água Doce do Norte
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra De São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Sooretama
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Vila Pavão
- Vila Valério
ORIENTAÇÕES
O Inmet pede aos moradores das áreas que tomem alguns cuidados:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).