Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Inmet alerta para chuvas com perigo potencial para 28 cidades do ES

A chuva pode ter entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e os ventos podem chegar a 60 km/h

Publicado em 08 de Março de 2020 às 13:09

Redação de A Gazeta

Região sob alerta de chuva pelo Inmet Crédito: Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alerta que ainda pode chover forte em 28 cidades capixabas até as 9 horas de segunda-feira (9).
Segundo o instituto, o alerta é de 'perigo potencial', com chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, e ventos que podem chegar a 60 km/h. Ainda de acordo com o Inmet, é baixo o risco de raios e alagamentos.

Os municípios que podem ser mais afetados estão nas regiões do Rio Doce Capixaba, Centro-Oeste, Noroeste e Nordeste Capixabas. Veja lista.
  • Águia Branca
  • Água Doce do Norte
  • Alto Rio Novo
  • Baixo Guandu
  • Barra De São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Sooretama
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Vila Pavão 
  • Vila Valério

ORIENTAÇÕES

O Inmet pede aos moradores das áreas que tomem alguns cuidados:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados