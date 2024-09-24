Nova onda de calor aumenta temperaturas em cidades do ES

Onda de calor: municípios do ES devem enfrentar temperaturas até 5º C mais altas que a média do período nesta semana Crédito: Climatempo

O início da primavera trouxe dias ainda mais quentes para o capixaba. Além da elevação de temperaturas já esperada, devido à maior incidência de radiação solar no período, uma nova onda de calor atinge diversas áreas do país nesta semana, inclusive municípios do Espírito Santo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma onda de calor é definida por um período em que as temperaturas estão 5°C acima da média mensal — situação que deve ser enfrentada em alguns municípios do Sul capixaba. A previsão é de que, no Sudeste brasileiro, a onda se estenda até o dia 27, com possibilidade de prolongamento.

Em outras regiões capixabas, representadas no mapa em laranja ou amarelo, o aumento será mais moderado, com temperaturas de 1°C a 2,5°C acima do normal para a época — não configura tecnicamente uma onda de calor, mas vai esquentar ainda mais.

Mapa mostra aumento das temperaturas entre 23 e 27 de setembro Crédito: Climatempo

A Climatempo apontou ainda que esta é a sétima onda de calor registrada em 2024, e segue o mesmo padrão das anteriores, com um bloqueio atmosférico se estabelecendo na região central do Brasil e intensificando a massa de ar quente, ao mesmo tempo em que dificulta a passagem de frentes frias, favorecendo, assim, o calor extremo.

Além do desconforto térmico provocado pela onda de calor, a empresa de meteorologia alerta que a elevação das temperaturas, em meio a um cenário de tempo extremamente seco e umidade do ar muito baixa, também eleva o risco de aumento dos focos de queimadas que assolam diversas regiões do país.