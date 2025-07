Inverno

Mês de julho será de chuva e com temperaturas abaixo da média no ES

Previsão é de institutos de meteorologia, que indicam que o motivo da mudança do tempo é a passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste

Publicado em 2 de julho de 2025 às 10:45 - Atualizado há 40 minutos

O mês de julho deve ser de temperaturas abaixo da média e chuvas no Espírito Santo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. E as mudanças no clima começam já nesta quinta-feira (3), em todo o Estado, devido à passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste, conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). >

A Climatempo divulgou um mapa que mostra a tendência do clima para julho deste ano (veja abaixo). Devido ao excesso de nebulosidade, o Espírito Santo aparece todo na área que indica temperatura um pouco abaixo da média, ou seja, deve fazer mais frio do que o normal.>

Temperaturas vão ficar um pouco abaixo da média durante o mês de julho no Espírito Santo Crédito: Climatempo

Já com relação às chuvas, elas devem ter volume um pouco acima da média do Estado durante o mês de julho, devido à frequente passagem das frentes frias pela costa do Sudeste. Confira:>

Espírito Santo deve ter volume de chuva um pouco acima da média no mês de julho Crédito: Climatempo

Chuvas já na quinta-feira (3)

Segundo o Incaper, a próxima quinta-feira será marcada por mudanças nas condições do tempo em todo o Espírito Santo. A passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste favorece o aumento da instabilidade atmosférica sobre o estado, contribuindo para o avanço de áreas de nebulosidade. >

>

Há possibilidade de chuva fraca ao longo do dia em grande parte do território capixaba. A ocorrência de precipitação será mais frequente nas regiões Sul, Serrana e Metropolitana, enquanto nas regiões Norte e Noroeste as chuvas devem ocorrer de forma pontual e com menor intensidade. >

As temperaturas diurnas tendem a apresentar leve declínio, especialmente na metade, devido à maior cobertura de nuvens e à menor incidência de radiação solar. Ventos com intensidade moderada podem ocorrer, especialmente no litoral. Veja os detalhes:>

Grande Vitória: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 23 °C



temperatura mínima de 18 °C e máxima de 23 °C Região Sul: mínima de 9 °C e máxima de 20 °C



mínima de 9 °C e máxima de 20 °C Região Serrana: mínima de 10 °C e máxima de 20 °C



mínima de 10 °C e máxima de 20 °C Região Norte: mínima de 17 °C e máxima de 24 °C



mínima de 17 °C e máxima de 24 °C Região Noroeste: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C



mínima de 13 °C e máxima de 25 °C Região Nordeste: mínima de 17 °C e máxima de 26 °C >

