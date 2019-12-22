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Vento forte

Marinha emite alerta de ventos de até 60 km/h no litoral do ES

Aviso vale para  a faixa litorânea entre os Estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo (RJ), e do Espírito Santo, ao sul de Vitória (ES), até a noite desta segunda-feira (23). Também existe previsão de raios e granizos para esta segunda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2019 às 20:04

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 20:04

Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
A aproximação de uma frente fria poderá provocar ventos de até 60 km/h, de direção Nordeste a Norte, no litoral do Espírito Santo, até a noite desta segunda-feira (23. O aviso é da Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM).
Por meio de nota, a Marinha informou que o aviso vale para a faixa litorânea entre os Estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo (RJ), e do Espírito Santo, ao sul de Vitória (ES), e disse que seus avisos de mau tempo podem ser conferidos em seu endereço eletrônico, que é atualizado com frequência.

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RAIOS E GRANIZO NO ES

Para esta segunda-feira (23) também está previsto tempo fechado, com raios e possibilidade de granizo, para parte do território do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de chuvas intensas que podem ser volumosas em cidades das regiões Sul, Serrana e Caparaó. Segundo o órgão, é provável que o fenômeno aconteça no fim da tarde.
O Inpe orienta que os moradores das localidades abaixo acompanhem com mais frequência a atualização da previsão do tempo e se protejam em caso de perigo.

NATAL COM CHUVA

Já o Natal, poderá ser com chuva em todo o Estado. Para o Espírito Santo, a previsão do Climatempo é de que o dia 24 de dezembro seja abafado, com predomínio de sol pela manhã e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Há risco de chuva moderada a forte para todas as regiões capixabas. Para o dia 25 de dezembro, a previsão é de muitas nuvens, chuva a qualquer hora e períodos com sol em todas as regiões do Estado.

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