Alerta!

Marinha alerta para ventos de 60 km/h no litoral do Espírito Santo

Uma frente fria que passa pela Região Sudeste pode causar ventos no litoral capixaba até a manhã deste sábado (19)

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 22:03 - Atualizado há 6 anos

Ventos fortes em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Uma frente fria que está prevista para se aproximar do Espirito Santo, pode causar ventos de até 60km/h no litoral capixaba, principalmente ao sul de Marataízes, até a manhã deste sábado (19).

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), relata que a frente fria passará nas proximidades do litoral do estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e os ventos virão de direção Leste a Nordeste.

A Marinha do Brasil ainda alerta que é importante consultar as informações meteorológicas para evitar qualquer tipo de perigo antes de entrar em alto mar.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta