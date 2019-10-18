Marinha alerta para ventos de 60 km/h no litoral do Espírito Santo

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 22:03
- Atualizado há 6 anos
Uma frente fria que está prevista para se aproximar do Espirito Santo, pode causar ventos de até 60km/h no litoral capixaba, principalmente ao sul de Marataízes, até a manhã deste sábado (19).
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), relata que a frente fria passará nas proximidades do litoral do estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e os ventos virão de direção Leste a Nordeste.
A Marinha do Brasil ainda alerta que é importante consultar as informações meteorológicas para evitar qualquer tipo de perigo antes de entrar em alto mar.
