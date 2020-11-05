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Institutos preveem chuva forte para as regiões Sul e do Caparaó no ES

De acordo com o Climatempo, a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica em superfície vai ajudar a espalhar bastante umidade no Sudeste do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 08:50

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 08:50

Vista de Dores do Rio Preto
Vista de Dores do Rio Preto, cidade com risco de chuva forte Crédito: Ricardo Medeiros
A quinta-feira (05) pode ser de chuva forte para municípios do Sul e da região do Caparaó no Espírito Santo. O Climatempo e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) preveem tempo instável para as regiões.
De acordo com o Climatempo, a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica em superfície vai ajudar a espalhar bastante umidade no Sudeste do Brasil.
Em níveis médios da atmosfera, segundo o Climatempo, também está sendo observada uma circulação alongada no campo de ventos (cavado) na altura do Sudeste do Brasil, com um centro de circulação ciclônica fechado no mar, na altura da região Sul, que reforça as instabilidades no Sudeste brasileiro neste período.
Entre o Sudeste de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Sul do Espírito Santo, há possibilidade de chuva forte, de acordo com o instituto.

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VENDAVAIS E TEMPESTADES

Já o alerta do Inpe vai além e também prevê vendavais e tempestades de raios para um imenso trecho do território brasileiro, que inclui 15 estados brasileiros, entre eles o Espírito Santo, e o Distrito Federal.
No Espírito Santo, o alerta do Inpe, classificado como aviso de atenção, vale para as cidades de Irupi e Dores do Rio Preto, localizadas na região do Caparaó.
Na terça-feira (03), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já tinha antecipado que novas áreas de instabilidade deveriam se formar sobre o Rio de Janeiro e chegar ao Espírito Santo, fazendo com que o tempo permaneça nublado com chuvas isoladas até o fim de semana principalmente no Sul do Estado.

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