Institutos preveem chuva forte para as regiões Sul e do Caparaó no ES

Vista de Dores do Rio Preto, cidade com risco de chuva forte Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com o Climatempo, a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica em superfície vai ajudar a espalhar bastante umidade no Sudeste do Brasil.

Em níveis médios da atmosfera, segundo o Climatempo, também está sendo observada uma circulação alongada no campo de ventos (cavado) na altura do Sudeste do Brasil, com um centro de circulação ciclônica fechado no mar, na altura da região Sul, que reforça as instabilidades no Sudeste brasileiro neste período.

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