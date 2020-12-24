Instituto emite alerta vermelho para chuvas intensas no ES até o Natal

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta vermelho para chuvas intensas em 24 cidades do Espírito Santo. O aviso começou a valer às 9 horas desta quinta-feira (24) e vai até às 9 horas de sexta (25), feriado de Natal. A maior parte das cidades presentes na lista são da região Sul e Serrana.
Alerta meteorológico de chuva intensa para o ES -
De acordo com o Inpe, na área em alerta ocorrerão chuvas de moderada a forte intensidade e que serão persistentes entre esta quinta (24) e sexta-feira (25). "A manutenção da condição de chuva ao longo do período resultará em acumulados expressivos que poderão causar transtornos e oferecer riscos a população", diz o aviso.
VEJA LISTA
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Muniz Freire
- Santa Maria de Jetibá
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante