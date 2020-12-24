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Feriado chuvoso

Instituto emite alerta vermelho para chuvas intensas no ES até o Natal

A maior parte dos municípios presentes na lista são das regiões Sul e Serrana do Espírito Santo; veja
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 11:45

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 11:45

Ensaio fotográfico utilizando como primeiro plano as gotas de água da chuva no vidro do carro - Avenida Beira Mar, em Vitória, ES
24 cidades do ES podem ter chuva intensa no Natal Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta vermelho para chuvas intensas em 24 cidades do Espírito Santo. O aviso começou a valer às 9 horas desta quinta-feira (24) e vai até às 9 horas de sexta (25), feriado de Natal. A maior parte das cidades presentes na lista são da região Sul e Serrana.
Alerta meteorológico de chuva intensa para o ES -
De acordo com o Inpe, na área em alerta ocorrerão chuvas de moderada a forte intensidade e que serão persistentes entre esta quinta (24) e sexta-feira (25). "A manutenção da condição de chuva ao longo do período resultará em acumulados expressivos que poderão causar transtornos e oferecer riscos a população", diz o aviso.

VEJA LISTA

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Baixo Guandu
  4. Brejetuba
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição do Castelo
  8. Divino São Lourenço
  9. Domingos Martins
  10. Dores do Rio Preto
  11. Guaçuí
  12. Ibatiba
  13. Ibitirama
  14. Irupi
  15. Itaguaçu
  16. Itarana
  17. Iúna
  18. Jerônimo Monteiro
  19. Laranja da Terra
  20. Marechal Floriano
  21. Muniz Freire
  22. Santa Maria de Jetibá
  23. Vargem Alta
  24. Venda Nova do Imigrante

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