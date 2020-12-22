Natal será de tempo abafado e chuva no Espírito Santo

Natal terá clássica chuva de verão em boa parte do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

24 e 25 de dezembro em boa parte do Chuva no começo e no fim do dia. Assim devem ser os próximos diasem boa parte do Espírito Santo . Mas calma, a chuva não promete ser forte o bastante para estragar as comemorações de Natal - mesmo para aqueles que forem se reunir em áreas abertas, como medida de segurança contra a Covid-19

chuva de verão. A véspera e o dia de Natal devem ser abafados, com chuva provocada justamente por conta do calorão. A coordenadora de comunicação do Climatempo , Ângela Ruiz, explica que não deve ser nada além do que uma clássica

"A gente vai ter pancadas de chuva no Espírito Santo tanto na véspera quanto no dia de Natal. Há risco de pancadas de chuva isolada a partir da tarde. São pancadas de chuvas isoladas, que podem vir forte, podem vir com raio, mas depois abre tudo novamente. É aquela pancada de chuva típica do verão", definiu, em entrevista para a CBN Vitória.

CHUVA DE MANHÃ E DE NOITE

De acordo com o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a quinta (24) e a sexta-feira (25) começam com chuva no Norte do Espírito Santo, já na Grande Vitória e nas regiões Sul e Serrana, a chuva deve aparecer à noite.

"Para os dois dias, no começo da manhã existe uma pequena chance de chuva no litoral norte. No dia 24, algumas áreas podem ter chuva. Tempo abafado, com pancadas de chuva durante a tarde nas regiões Sul e Serrana. A noite existe ainda uma expectativa de chuva fraca na Região Metropolitana", explicou.

Os dias devem seguir quentes. Na quinta-feira (24), a temperatura máxima na Grande Vitória e na Região Norte pode chegar a 34 °C, enquanto a Região Sul pode atingir 37 °C.