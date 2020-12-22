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Previsão do tempo

Natal será de tempo abafado e chuva no Espírito Santo

Dias 24 e 25 devem ser marcados pela clássica chuva de verão em boa parte do Estado. Confira a previsão para as regiões do ES

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 13:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 13:25
Ensaio fotográfico utilizando como primeiro plano as gotas de água da chuva no vidro do carro - Avenida Beira Mar, em Vitória, ES
Natal terá clássica chuva de verão em boa parte do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Chuva no começo e no fim do dia. Assim devem ser os próximos dias 24 e 25 de dezembro em boa parte do Espírito Santo. Mas calma, a chuva não promete ser forte o bastante para estragar as comemorações de Natal - mesmo para aqueles que forem se reunir em áreas abertas, como medida de segurança contra a Covid-19
A véspera e o dia de Natal devem ser abafados, com chuva provocada justamente por conta do calorão. A coordenadora de comunicação do Climatempo, Ângela Ruiz, explica que não deve ser nada além do que uma clássica chuva de verão.
"A gente vai ter pancadas de chuva no Espírito Santo tanto na véspera quanto no dia de Natal. Há risco de pancadas de chuva isolada a partir da tarde. São pancadas de chuvas isoladas, que podem vir forte, podem vir com raio, mas depois abre tudo novamente. É aquela pancada de chuva típica do verão", definiu, em entrevista para a CBN Vitória.

CHUVA DE MANHÃ E DE NOITE

De acordo com o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a quinta (24) e a sexta-feira (25) começam com chuva no Norte do Espírito Santo, já na Grande Vitória e nas regiões Sul e Serrana, a chuva deve aparecer à noite.
"Para os dois dias, no começo da manhã existe uma pequena chance de chuva no litoral norte. No dia 24, algumas áreas podem ter chuva. Tempo abafado, com pancadas de chuva durante a tarde nas regiões Sul e Serrana. A noite existe ainda uma expectativa de chuva fraca na Região Metropolitana", explicou.
Os dias devem seguir quentes. Na quinta-feira (24), a temperatura máxima na Grande Vitória e na Região Norte pode chegar a 34 °C, enquanto a Região Sul pode atingir 37 °C. 
Na sexta (25), dia de Natal, a previsão se repete com chuva de manhã no Norte do Estado e à noite nas demais regiões. "A partir da tarde estão previstas as trovoadas especialmente nas regiões Sul e Serrana e, no período da noite, chuva rápida. Para essa época do ano, é muito comum esse tipo de chuva, com grande volume, em um curto período de tempo. Mas as chuvas não vão abranger grandes áreas", finalizou Ramos.

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