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Válido até esta quarta-feira

Instituto emite alerta de chuvas intensas para 61 cidades do ES

O fim do aviso meteorológico está previsto para terminar às 7h desta quarta-feira, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O tempo deve permanecer instável no Espírito Santo até o fim deste mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 19:09

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 19:09

A terça-feira (20) foi de chuva fraca na região da Grande Vitória, e esta quarta-feira (21) não deve ser diferente. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta para chuvas intensas, válido para 61 municípios do Espírito Santo. O aviso está previsto para terminar às 7h desta quarta. Veja a lista das cidades no fim da matéria.
De acordo com o Instituto Climatempo, no decorrer da segunda quinzena de outubro de 2020 a combinação da circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera, com a presença de ar úmido e quente vai estimular a formação de muitas áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste, com potencial para grandes volumes de chuva acumulados.

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Previsão é de tempo fechado até pelo menos quarta-feira no ES

Segundo os prognósticos, a última semana do mês será de muita chuva. A indicação é de elevados volumes entre os dias 26 e 30 de outubro. A chegada de uma frente fria por volta do dia 25 deste mês e a formação de uma grande área de baixa pressão, com as condições de vento favoráveis na média e alta atmosfera serão os responsáveis pelo elevado volume de chuva.
Os volumes mais elevados são esperados para Minas Gerais, Rio De Janeiro e Espírito Santo.
Chuva na Grande Vitória
Alerta de chuvas intensas para 61 municípios do ES é válido até esta quarta-feira (21) Crédito: Fernando Madeira

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