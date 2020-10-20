Instituto emite alerta de chuvas intensas para 61 cidades do ES

Segundo os prognósticos, a última semana do mês será de muita chuva. A indicação é de elevados volumes entre os dias 26 e 30 de outubro. A chegada de uma frente fria por volta do dia 25 deste mês e a formação de uma grande área de baixa pressão, com as condições de vento favoráveis na média e alta atmosfera serão os responsáveis pelo elevado volume de chuva.